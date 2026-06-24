В «АТБ» объяснили причины дефицита товаров в Харькове и других городах

Дефицит товаров в супермаркетах «АТБ» в Харькове, Днепре, Полтаве и Николаеве стал последствием российской атаки на один из логистических объектов компании, подтвердили изданию «Телеграф» в службе поддержки торговой сети.

Покупатели ранее заметили нехватку базовых продуктов питания, бакалеи, напитков и средств гигиены, что уже вызвало волну беспокойства.

В службе поддержки торговой сети журналистам подтвердили, что перебои с поставками продуктов и бытовой химии возникли из-за удара дрона по одному из распределительных центров.

В компании отметили, что сейчас работают над переформатированием логистики и восстановлением регулярных поставок товаров в пострадавшие регионы.