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В «АТБ» объяснили причины дефицита товаров в Харькове и других городах

Харьков 19:14   24.06.2026
Елена Нагорная
В «АТБ» объяснили причины дефицита товаров в Харькове и других городах Фото: threads.com/@mary_arty_nails

Дефицит товаров в супермаркетах «АТБ» в Харькове, Днепре, Полтаве и Николаеве стал последствием российской атаки на один из логистических объектов компании, подтвердили изданию «Телеграф» в службе поддержки торговой сети.

Покупатели ранее заметили нехватку базовых продуктов питания, бакалеи, напитков и средств гигиены, что уже вызвало волну беспокойства.

В службе поддержки торговой сети журналистам подтвердили, что перебои с поставками продуктов и бытовой химии возникли из-за удара дрона по одному из распределительных центров.

В компании отметили, что сейчас работают над переформатированием логистики и восстановлением регулярных поставок товаров в пострадавшие регионы.

Ответ службы поддержки «АТБ» «Телеграфу»

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2026 в 19:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дефицит товаров в супермаркетах «АТБ» в Харькове, Днепре, Полтаве и Николаеве стал последствием российской атаки на один из логистических объектов компании.".