Сегодня 24 июня 2026: какой праздник и день в истории

24 июня – Ивана Купала. В этот день 2023 года ничем завершился «бунт Пригожина» в РФ. В 1973-м с поста президента Ирландии ушел Имон де Валера – старейший государственный деятель мира. В 1948-м СССР начал блокаду западного сектора Берлина. В 1934-м столицу УССР перенесли из Харькова в Киев. В 1945-м состоялся парад победы в Москве. В 1812-м армия Наполеона пересекла границы Российской империи. В 1717-м создали первую Великую ложу масонов. В 1509-м в Англии короновали Генриха VIII и его первую жену Екатерину Арагонскую.

Праздники и памятные даты 24 июня

24 июня – Ивана Купала.

В мире — Всемирный день истории.

Также сегодня: Международный день гримера, День бассейна, Международный день феи.

24 июня в истории

24 июня 1509 года в Англии короновали Генриха VIII и его первую жену Екатерину Арагонскую. Генрих взошел на престол после смерти своего отца, первого короля из династии Тюдоров – Генриха VII. Подробнее.

24 июня 1717 года представители четырех британских масонских лож основали Великую Ложу Англии – первую в истории масонства. Таким образом, в этот день масонство оформилось как организованное движение. Подробнее.

24 июня 1812 года армия французского императора Наполеона Бонапарта пересекла реку Неман, начав вторжение в Российскую империю. Подробнее.

24 июня 1901 года открылась первая выставка Пабло Пикассо в Париже. Подробнее.

24 июня 1934 года Харьков перестал быть столицей УССР. Подробнее.

24 июня 1945 года в Москве провели парад победы. Подробнее.

24 июня 1948 года СССР начал блокаду западного сектора Берлина. Подробнее.

24 июня 1973 года с поста президента Ирландии ушел Имон де Валера – старейший государственный деятель мира. Подробнее.

24 июня 2022 года армия РФ ночным обстрелом разрушила в Харькове спорткомплекс НТУ «ХПИ».

24 июня 2023 года ничем завершился перспективный «бунт Пригожина» в РФ. Подробнее.

Церковный праздник 24 июня

24 июня отмечают Рождество честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Подробнее.

Народные приметы

Если 24 июня утром пахнет свежей травой, то будет дождь.

Если в этот день много росы, то будет хороший урожай огурцов.

Если небо звездное – осенью будет много грибов.

Что нельзя делать 24 июня

Нельзя веселиться и шуметь.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя заниматься работой по дому, а также рукоделием.

Нельзя пользоваться ножом и резать круглые продукты.

Нельзя поднимать деньги с земли.