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Сегодня 24 июня: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   24.06.2024
Оксана Горун
Сегодня 24 июня: какой праздник и день в истории Фото: ps.informator.ua

24 июня — Ивана Купала. В этот день 1934 года столицу УССР перенесли из Харькова в Киев. В 1717-м создали первую Великую ложу масонов. В 1812-м армия Наполеона пересекла границы Российской империи. В 1945-м состоялся парад победы в Москве. В 1948-м СССР начал блокаду западного сектора Берлина. В 1973-м с поста президента Ирландии ушел Имон де Валера – старейший государственный деятель мира. В 2023-м ничем завершился перспективный «бунт Пригожина» в РФ.

Праздники и памятные даты 24 июня

24 июня в Украине – Ивана Купала.

В мире отмечают: День бассейна, Международный день феи.

24 июня в истории

24 июня 1717 года представители четырех британских масонских лож основали Великую Ложу Англии – первую в истории масонства. Таким образом, в этот день масонство оформилось как организованное движение. Подробнее.

24 июня 1812 года армия французского императора Наполеона Бонапарта пересекла реку Неман, начав вторжение в Российскую империю. Подробнее.

Наполеон пересекает реку Неман
Пересечение Немана Наполеоном Бонапартом в начале кампании 1812 года. Иллюстрация: wikipedia.org

24 июня 1901 года открылась первая выставка Пабло Пикассо в Париже. Подробнее.

24 июня 1934 года Харьков перестал быть столицей УССР. В этот день завершился процесс переезда властных структур советской республики в Киев. Принципиальное решение об изменении столицы приняли еще 18 января 1934 года на пленуме ЦК КП(б)У. Подробнее.

24 июня 1945 года в Москве провели парад победы. Подробнее.

Парад победы в Москве 1945
Фото: wikipedia.org

24 июня 1948 года СССР начал блокаду западного сектора Берлина. Это решение стало ответом на Лондонское совещание шести государств, которое начало процесс образования ФРГ. Подробнее.

24 июня 1973 года с поста президента Ирландии ушел Имон де Валера – старейший государственный деятель мира. Подробнее.

24 июня 2022 года армия РФ ночным обстрелом разрушила в Харькове спорткомплекс НТУ «ХПИ».

24 июня 2023 года ничем завершился перспективный «бунт Пригожина» в РФ. В течение дня за продвижением колонны наемников на Москву наблюдал весь мир, но после звонка белорусского диктатора Лукашенко финансист «Вагнера» Пригожин заявил, что его головорезы разворачиваются и едут в полевые лагеря. Как известно, эта то ли слабость, то ли глупость стоила ему жизни.

Церковный праздник 24 июня

24 июня – День святого духа. Отмечают Рождество честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Родителями Иоанна Предтечи были священник Захария и Елизавета. Они дожили до старости, не имея детей. Однажды Захария совершал богослужение в Иерусалимском храме и увидел архангела Гавриила. Он предсказал, что у Захарии родится сын, который будет предвестником ожидаемого Мессии. Захария усомнился, что в старости можно иметь сына и просил знамения. И получил его — вместе с наказанием за неверие: священник был поражен немотой вплоть до исполнения пророчества. Елизавета забеременела и таилась пять месяцев от людей, боясь насмешек из-за своего возраста. Но впоследствии ее посетила дальняя родственница – Дева Мария, чтобы разделить свою и ее радость. Елизавета первой приветствовала Марию как мать Божью. Наконец Елизавета родила сына и назвала Иоанном. Все были удивлены, ведь ни у кого в роду не было такого имени. Но Захария написал на дощечке: «Иоанн имя ему» – и сразу смог говорить. Он тут же произнес пророческие слова о том, что сын его Иоанн — Предтеча Господа. Когда царь Ирод приказал убить всех младенцев, Елизавета с сыном убежала в пустыню и скрывалась в пещере. Захария же продолжал служить в Иерусалиме. Ирод послал к нему воинов с приказом открыть место нахождения младенца Иоанна и его матери. Но Захария ответил, что ему это неизвестно. Тогда его убили прямо в храме. Елизавета же с сыном жила дальше в пустыне, и там и умерла. Иоанн под охраной ангела был в пустыне до тех пор, пока не вышел на проповедь о покаянии и сам крестил Иисуса Христа.

Народные приметы

Если 24 июня утром пахнет свежей травой, то будет дождь.

Если в этот день много росы, то будет хороший урожай огурцов.

Если небо звездное – осенью будет много грибов.

Что нельзя делать 24 июня

Нельзя веселиться и шуметь.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя заниматься работой по дому, а также рукоделием.

Нельзя пользоваться ножом и резать круглые продукты.

Нельзя поднимать деньги с земли.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 июня — Ивана Купала. В этот день 1934 года столицу УССР перенесли из Харькова в Киев. В 1717-м создали первую Великую ложу масонов".