Сегодня 24 июня: какой праздник и день в истории

24 июня — Ивана Купала. В этот день 1934 года столицу УССР перенесли из Харькова в Киев. В 1717-м создали первую Великую ложу масонов. В 1812-м армия Наполеона пересекла границы Российской империи. В 1945-м состоялся парад победы в Москве. В 1948-м СССР начал блокаду западного сектора Берлина. В 1973-м с поста президента Ирландии ушел Имон де Валера – старейший государственный деятель мира. В 2023-м ничем завершился перспективный «бунт Пригожина» в РФ.

Праздники и памятные даты 24 июня

24 июня в Украине – Ивана Купала.

В мире отмечают: День бассейна, Международный день феи.

24 июня в истории

24 июня 1717 года представители четырех британских масонских лож основали Великую Ложу Англии – первую в истории масонства. Таким образом, в этот день масонство оформилось как организованное движение. Подробнее.

24 июня 1812 года армия французского императора Наполеона Бонапарта пересекла реку Неман, начав вторжение в Российскую империю. Подробнее.

24 июня 1901 года открылась первая выставка Пабло Пикассо в Париже. Подробнее.

24 июня 1934 года Харьков перестал быть столицей УССР. В этот день завершился процесс переезда властных структур советской республики в Киев. Принципиальное решение об изменении столицы приняли еще 18 января 1934 года на пленуме ЦК КП(б)У. Подробнее.

24 июня 1945 года в Москве провели парад победы. Подробнее.

24 июня 1948 года СССР начал блокаду западного сектора Берлина. Это решение стало ответом на Лондонское совещание шести государств, которое начало процесс образования ФРГ. Подробнее.

24 июня 1973 года с поста президента Ирландии ушел Имон де Валера – старейший государственный деятель мира. Подробнее.

24 июня 2022 года армия РФ ночным обстрелом разрушила в Харькове спорткомплекс НТУ «ХПИ».

24 июня 2023 года ничем завершился перспективный «бунт Пригожина» в РФ. В течение дня за продвижением колонны наемников на Москву наблюдал весь мир, но после звонка белорусского диктатора Лукашенко финансист «Вагнера» Пригожин заявил, что его головорезы разворачиваются и едут в полевые лагеря. Как известно, эта то ли слабость, то ли глупость стоила ему жизни.

Церковный праздник 24 июня

24 июня – День святого духа. Отмечают Рождество честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Родителями Иоанна Предтечи были священник Захария и Елизавета. Они дожили до старости, не имея детей. Однажды Захария совершал богослужение в Иерусалимском храме и увидел архангела Гавриила. Он предсказал, что у Захарии родится сын, который будет предвестником ожидаемого Мессии. Захария усомнился, что в старости можно иметь сына и просил знамения. И получил его — вместе с наказанием за неверие: священник был поражен немотой вплоть до исполнения пророчества. Елизавета забеременела и таилась пять месяцев от людей, боясь насмешек из-за своего возраста. Но впоследствии ее посетила дальняя родственница – Дева Мария, чтобы разделить свою и ее радость. Елизавета первой приветствовала Марию как мать Божью. Наконец Елизавета родила сына и назвала Иоанном. Все были удивлены, ведь ни у кого в роду не было такого имени. Но Захария написал на дощечке: «Иоанн имя ему» – и сразу смог говорить. Он тут же произнес пророческие слова о том, что сын его Иоанн — Предтеча Господа. Когда царь Ирод приказал убить всех младенцев, Елизавета с сыном убежала в пустыню и скрывалась в пещере. Захария же продолжал служить в Иерусалиме. Ирод послал к нему воинов с приказом открыть место нахождения младенца Иоанна и его матери. Но Захария ответил, что ему это неизвестно. Тогда его убили прямо в храме. Елизавета же с сыном жила дальше в пустыне, и там и умерла. Иоанн под охраной ангела был в пустыне до тех пор, пока не вышел на проповедь о покаянии и сам крестил Иисуса Христа.

Народные приметы

Если 24 июня утром пахнет свежей травой, то будет дождь.

Если в этот день много росы, то будет хороший урожай огурцов.

Если небо звездное – осенью будет много грибов.

Что нельзя делать 24 июня

Нельзя веселиться и шуметь.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя заниматься работой по дому, а также рукоделием.

Нельзя пользоваться ножом и резать круглые продукты.

Нельзя поднимать деньги с земли.