Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою до 40 тисяч гривень

Станом на 25 червня в Харківській області актуальні 2434 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія слюсаря-ремонтника із зарплатою 40 тисяч гривень. Фахівець матиме 35 тисяч, а лікар-трансфузіолог – 32 тисячі.

Юрист зароблятиме 30 тисяч, фітнес-тренер – 29990, машиніст автомобілерозвантажувача – 29980, швачка – 27 тисяч, присукальник основ – 25 тисяч, начальник котельні – 22 тисячі, а розмітник – 21200.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

Нагадаємо, колишній чиновниці Харківської міськради оголосили підозру у службовій недбалості. За версією слідства, у 2021 році дії співробітниці одного з відділів профільного управління департаменту будівництва та шляхового господарства завдали шкоди державі на понад мільйон гривень. Бюджетні кошти перерахували за неіснуючий асфальт.