На ремонті доріг Харкова розбазарили млн грн — підозра чиновниці мерії

Чиновниці Харківської міськради оголосили підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 ККУ). За версією слідства, у 2021 році дії співробітниці одного з відділів профільного управління департаменту будівництва та шляхового господарства завдали шкоди державі на понад мільйон гривень. Бюджетні кошти перерахували за неіснуючий асфальт.

За даними обласної прокуратури, зазначений департамент уклав з ТОВ договори на проведення капремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вулицях Полтавський Шлях та Таборова у Харкові.

Чиновниця, яка тоді виконувала обов’язки інженера з технічного нагляду, мала контролювати якість та обсяги робіт, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Після завершення ремонтів підрядник склав акти, до яких вніс неправдиві відомості, а чиновниця не перевірила фактичні обсяги робіт на відповідність умовам договорів та будівельним нормам. При цьому завірила своїм підписом та печаткою надані підприємством документи, підтвердивши недостовірну інформацію про нібито якісно та повністю заасфальтовані ділянки.

Як з’ясувалося, частина зазначених в актах будівельних робіт насправді не проводилася. У результаті підряднику зайве перерахували понад мільйон гривень.

Станом на зараз підозрювана обіймає іншу посаду в Харківській міськраді.

Раніше про підозру у вимаганні хабаря повідомили заступниці директора одного з департаментів Харківської міськради. Слідство вважає, що вона отримала від підрядника 300 тисяч гривень за «нестворення для нього перешкод».