Live

Вимагала “відкат” від підрядника: підозрюють чиновницю Харківської міськради

Суспільство 13:17   10.03.2026
Вікторія Яковенко
Вимагала “відкат” від підрядника: підозрюють чиновницю Харківської міськради Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці вважають, що заступниця директора одного з департаментів Харківської міськради вимагала та отримала від підрядника 300 тис. грн за “нестворення для нього перешкод”.

За даними Харківської обласної прокуратури, у 2025 році департамент уклав із приватною компанією низку договорів на поточні та капітальні ремонти трьох багатоквартирних будинків у місті.

“Після завершення робіт та перерахування підряднику майже 3,7 млн грн посадовиця вимагала передати їй “відкат” у розмірі 10% — близько 370 тис. гривень. Вона чітко дала зрозуміти: без цього подальша участь фірми в укладанні договорів буде повністю заблокована”, – зазначили правоохоронці.

Слідство встановило, що отримати гроші у своєму кабінеті фігурантка відмовилася. Натомість, кажуть у прокуратурі, жінка надала аркуш із конкретною адресою та кодами для передачі готівки через пункт обміну валют, після чого знищила свій запис. Копія залишилась лише у підрядника.

“Підрядник передав 300 тис. грн, дотримавшись інструкцій та узгодженого коду. Решту “відкату” посадовиця планувала отримати пізніше”, – додали правоохоронці.

Чиновниці повідомили про підозру у вимаганні неправомірної вигоди та в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у значному розмірі (ч. 3 ст. 368 ККУ).

подозрение чиновнице Харьковского горсовета
Фото: Харківська обласна прокуратура
подозрение чиновнице Харьковского горсовета
Фото: Харківська обласна прокуратура
подозрение чиновнице Харьковского горсовета
Фото: Харківська обласна прокуратура
подозрение чиновнице Харьковского горсовета
Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, раніше у ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що завершили розслідування і передали матеріали до суду щодо начальниці Управління освіти, молоді та спорту однієї з міських рад Харківської області. Її підозрюють у службовій недбалості.

Читайте також: Запевняв, що допоміг сотням уникнути фронту: у кафе затримали харків’янина

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Вимагала “відкат” від підрядника: підозрюють чиновницю Харківської міськради
Вимагала “відкат” від підрядника: підозрюють чиновницю Харківської міськради
10.03.2026, 13:17
З’явилися фото обстріляного вночі Харкова: постраждала дівчина
З’явилися фото обстріляного вночі Харкова: постраждала дівчина
10.03.2026, 09:31
Поки в Харкові ліквідували наслідки “прильоту”, РФ вдарила повторно
Поки в Харкові ліквідували наслідки “прильоту”, РФ вдарила повторно
10.03.2026, 10:27
Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – з’явилися графіки
Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – з’явилися графіки
10.03.2026, 09:50
Премію імені Шевченка здобула режисерка Харківського театру ляльок
Премію імені Шевченка здобула режисерка Харківського театру ляльок
10.03.2026, 10:45
Що відбувається на місці “прильоту” в Індустріальному районі – дані мерії
Що відбувається на місці “прильоту” в Індустріальному районі – дані мерії
10.03.2026, 11:45

Новини за темою:

09.03.2026
Був принциповим: пішов з життя директор «Ветеранського центру Харкова»
26.02.2026
Мільйони на трамваї й тролейбуси з Чехії: до бюджету Харкова внесли зміни
25.02.2026
Терехов збирає депутатів у Харкові: коли буде сесія (порядок денний)
17.02.2026
Найскладніша зима за 10 років: що з дорогами в Харкові, коли почнуть ремонти
13.02.2026
На якому етапі відновлення пошкоджених будинків на Північній Салтівці (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вимагала “відкат” від підрядника: підозрюють чиновницю Харківської міськради», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2026 в 13:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці вважають, що заступниця директора одного з департаментів Харківської міськради вимагала та отримала від підрядника 300 тис. грн за “нестворення для нього перешкод”.".