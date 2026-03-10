Вимагала “відкат” від підрядника: підозрюють чиновницю Харківської міськради
Правоохоронці вважають, що заступниця директора одного з департаментів Харківської міськради вимагала та отримала від підрядника 300 тис. грн за “нестворення для нього перешкод”.
За даними Харківської обласної прокуратури, у 2025 році департамент уклав із приватною компанією низку договорів на поточні та капітальні ремонти трьох багатоквартирних будинків у місті.
“Після завершення робіт та перерахування підряднику майже 3,7 млн грн посадовиця вимагала передати їй “відкат” у розмірі 10% — близько 370 тис. гривень. Вона чітко дала зрозуміти: без цього подальша участь фірми в укладанні договорів буде повністю заблокована”, – зазначили правоохоронці.
Слідство встановило, що отримати гроші у своєму кабінеті фігурантка відмовилася. Натомість, кажуть у прокуратурі, жінка надала аркуш із конкретною адресою та кодами для передачі готівки через пункт обміну валют, після чого знищила свій запис. Копія залишилась лише у підрядника.
“Підрядник передав 300 тис. грн, дотримавшись інструкцій та узгодженого коду. Решту “відкату” посадовиця планувала отримати пізніше”, – додали правоохоронці.
Чиновниці повідомили про підозру у вимаганні неправомірної вигоди та в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у значному розмірі (ч. 3 ст. 368 ККУ).
Нагадаємо, раніше у ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що завершили розслідування і передали матеріали до суду щодо начальниці Управління освіти, молоді та спорту однієї з міських рад Харківської області. Її підозрюють у службовій недбалості.
