Запевняв, що допоміг сотням уникнути фронту: у кафе затримали харків’янина
У Харкові відправили до СІЗО чоловіка, який, за даними слідства, обіцяв військовозобов’язаному за 4 тисячі доларів статус обмежено придатного без медогляду, з подальшим відображенням відстрочки у додатку «Резерв+».
Розмова відбулася у лютому. Фігурант заявив, що має вплив на співробітників районного ТЦК та СП та товаришує з головою військово-лікарської комісії. У разі відмови клієнта він погрожував особисто передати дані до військкомату для примусової мобілізації. Водночас запевняв, що вже допоміг сотням чоловіків уникнути фронту, повідомили в обласній прокуратурі.
За даними ГУ Нацполіції у Харківській області, ділка затримали 3 березня в одному з кафе Харкова, коли він отримував від клієнта обумовлену суму та пакет документів для оформлення фіктивної обмеженої придатності.
55-річному чоловікові повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ).
Нагадаємо, мер Ігор Терехов в інтерв’ю «Мосейчук+», відповідаючи на питання щодо дій ТЦК у Харкові, зазначив: мобілізація має продовжуватися, поки в країні триває війна. Однак не слід забувати, що права городян при цьому мають бути захищені.
Читайте також: Знайшли 2,5 кг PVP і не тільки: чоловіка затримали у Харкові, що йому загрожує
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, поліція Харківський області, тцк, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Запевняв, що допоміг сотням уникнути фронту: у кафе затримали харків’янина», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2026 в 17:43;