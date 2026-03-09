Запевняв, що допоміг сотням уникнути фронту: у кафе затримали харків’янина

У Харкові відправили до СІЗО чоловіка, який, за даними слідства, обіцяв військовозобов’язаному за 4 тисячі доларів статус обмежено придатного без медогляду, з подальшим відображенням відстрочки у додатку «Резерв+».

Розмова відбулася у лютому. Фігурант заявив, що має вплив на співробітників районного ТЦК та СП та товаришує з головою військово-лікарської комісії. У разі відмови клієнта він погрожував особисто передати дані до військкомату для примусової мобілізації. Водночас запевняв, що вже допоміг сотням чоловіків уникнути фронту, повідомили в обласній прокуратурі.

За даними ГУ Нацполіції у Харківській області, ділка затримали 3 березня в одному з кафе Харкова, коли він отримував від клієнта обумовлену суму та пакет документів для оформлення фіктивної обмеженої придатності.

55-річному чоловікові повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ).

Нагадаємо, мер Ігор Терехов в інтерв’ю «Мосейчук+», відповідаючи на питання щодо дій ТЦК у Харкові, зазначив: мобілізація має продовжуватися, поки в країні триває війна. Однак не слід забувати, що права городян при цьому мають бути захищені.