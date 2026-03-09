Live

Запевняв, що допоміг сотням уникнути фронту: у кафе затримали харків’янина

Суспільство 17:43   09.03.2026
Олена Нагорна
Запевняв, що допоміг сотням уникнути фронту: у кафе затримали харків’янина

У Харкові відправили до СІЗО чоловіка, який, за даними слідства, обіцяв військовозобов’язаному за 4 тисячі доларів статус обмежено придатного без медогляду, з подальшим відображенням відстрочки у додатку «Резерв+».

Розмова відбулася у лютому. Фігурант заявив, що має вплив на співробітників районного ТЦК та СП та товаришує з головою військово-лікарської комісії. У разі відмови клієнта він погрожував особисто передати дані до військкомату для примусової мобілізації. Водночас запевняв, що вже допоміг сотням чоловіків уникнути фронту, повідомили в обласній прокуратурі.

За даними ГУ Нацполіції у Харківській області, ділка затримали 3 березня в одному з кафе Харкова, коли він отримував від клієнта обумовлену суму та пакет документів для оформлення фіктивної обмеженої придатності.

55-річному чоловікові повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ).

Нагадаємо, мер Ігор Терехов в інтерв’ю «Мосейчук+», відповідаючи на питання щодо дій ТЦК у Харкові, зазначив: мобілізація має продовжуватися, поки в країні триває війна. Однак не слід забувати, що права городян при цьому мають бути захищені. 

Читайте також: Знайшли 2,5 кг PVP і не тільки: чоловіка затримали у Харкові, що йому загрожує

Автор: Олена Нагорна
Популярно
БпЛА влетів у дім у Чугуєві: поліцейські показали, як рятували мешканців 📹
БпЛА влетів у дім у Чугуєві: поліцейські показали, як рятували мешканців 📹
09.03.2026, 19:07
Йшли 20 км пішки за дроном: як з Куп’янська евакуювали шістьох людей (відео)
Йшли 20 км пішки за дроном: як з Куп’янська евакуювали шістьох людей (відео)
09.03.2026, 15:46
Депутатка облради повідомила про “мовний інцидент” біля пам’ятника Шевченку
Депутатка облради повідомила про “мовний інцидент” біля пам’ятника Шевченку
09.03.2026, 15:02
Запевняв, що допоміг сотням уникнути фронту: у кафе затримали харків’янина
Запевняв, що допоміг сотням уникнути фронту: у кафе затримали харків’янина
09.03.2026, 17:43
На Куп’янському напрямку затишшя: де на Харківщині атакували росіяни
На Куп’янському напрямку затишшя: де на Харківщині атакували росіяни
09.03.2026, 17:11
“Ну, що це таке?” – Терехов про мобілізацію та ТЦК в Харкові
“Ну, що це таке?” – Терехов про мобілізацію та ТЦК в Харкові
09.03.2026, 11:24

Новини за темою:

09.03.2026
Який район Харківщини найбільше потерпав від обстрілів минулого тижня
09.03.2026
Як змінилася кількість ДТП на Харківщині і коли найчастіше вони стаються
09.03.2026
Запевняв, що допоміг сотням уникнути фронту: у кафе затримали харків’янина
09.03.2026
На Куп’янському напрямку затишшя: де на Харківщині атакували росіяни
09.03.2026
Ще вісім кабінетів відкрили в підземній школі в Холодногірському районі (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Запевняв, що допоміг сотням уникнути фронту: у кафе затримали харків’янина», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2026 в 17:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові відправили до СІЗО чоловіка, який, за даними слідства, обіцяв військовозобов’язаному за 4 тисячі доларів статус обмежено придатного без медогляду.".