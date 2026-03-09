Уверял, что помог сотням избежать фронта: в кафе задержали харьковчанина

В Харькове отправили в СИЗО мужчину, который, по данным следствия, обещал военнообязанному за 4 тысячи долларов статус ограниченно годного без медосмотра, с последующим отражением отсрочки в приложении «Резерв+».

Разговор состоялся в феврале. Фигурант заявил, что имеет влияние на сотрудников районного ТЦК и СП и дружит с председателем военно-врачебной комиссии. В случае отказа клиента он угрожал лично передать данные в военкомат для принудительной мобилизации. В то же время уверял, что уже помог сотням мужчин избежать фронта, сообщили в областной прокуратуре.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, дельца задержали 3 марта в одном из кафе Харькова, когда он получал от клиента оговоренную сумму и пакет документов для оформления фиктивной ограниченной годности.

55-летнему мужчине сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в сочетании с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УКУ).

Напомним, мэр Игорь Терехов в интервью «Мосейчук+», отвечая на вопрос, касаемо действиях ТЦК в Харькове отметил: мобилизация должна продолжаться, пока в стране идет война. Однако не стоит забывать, что права горожан при этом должны быть защищены.