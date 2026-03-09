Уверял, что помог сотням избежать фронта: в кафе задержали харьковчанина
В Харькове отправили в СИЗО мужчину, который, по данным следствия, обещал военнообязанному за 4 тысячи долларов статус ограниченно годного без медосмотра, с последующим отражением отсрочки в приложении «Резерв+».
Разговор состоялся в феврале. Фигурант заявил, что имеет влияние на сотрудников районного ТЦК и СП и дружит с председателем военно-врачебной комиссии. В случае отказа клиента он угрожал лично передать данные в военкомат для принудительной мобилизации. В то же время уверял, что уже помог сотням мужчин избежать фронта, сообщили в областной прокуратуре.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, дельца задержали 3 марта в одном из кафе Харькова, когда он получал от клиента оговоренную сумму и пакет документов для оформления фиктивной ограниченной годности.
55-летнему мужчине сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в сочетании с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УКУ).
Напомним, мэр Игорь Терехов в интервью «Мосейчук+», отвечая на вопрос, касаемо действиях ТЦК в Харькове отметил: мобилизация должна продолжаться, пока в стране идет война. Однако не стоит забывать, что права горожан при этом должны быть защищены.
Читайте также: Нашли 2,5 кг PVP и не только: мужчину задержали в Харькове, что ему «светит»
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, полиция Харьковской области, тцк, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Уверял, что помог сотням избежать фронта: в кафе задержали харьковчанина», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 9 марта 2026 в 17:43;