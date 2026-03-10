Требовала «откат» от подрядчика: подозревают чиновницу Харьковского горсовета
Правоохранители считают, что заместитель директора одного из департаментов Харьковского горсовета потребовала и получила от подрядчика 300 тыс. грн за «несоздание для него препятствий».
По данным Харьковской областной прокуратуры, в 2025 году департамент заключил с частной компанией ряд договоров на текущие и капитальные ремонты трех многоквартирных домов в городе.
«По завершении работ и перечислении подрядчику почти 3,7 млн грн чиновница потребовала передать ей «откат» в размере 10% — около 370 тыс. гривен. Она четко дала понять: без этого дальнейшее участие фирмы в заключении договоров будет полностью заблокировано», — отметили правоохранители.
Следствие установило, что получить деньги в своем кабинете фигурантка отказалась. В то же время, говорят в прокуратуре, женщина предоставила лист с конкретным адресом и кодами для передачи наличных через пункт обмена валют, после чего уничтожила свою запись. Копия осталась только у подрядчика.
«Подрядчик передал 300 тыс. грн, следуя инструкциям и согласованному коду. Остальные «откаты» чиновница планировала получить позже», — добавили правоохранители.
Чиновнице сообщили о подозрении в требовании неправомерной выгоды и в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в значительном размере (ч. 3 ст. 368 УКУ).
Напомним, ранее в ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что завершили расследование и передали материалы в суд по начальнице Управления образования, молодежи и спорта одного из городских советов Харьковской области. Ее подозревают в служебной халатности.
