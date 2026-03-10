Live

Требовала «откат» от подрядчика: подозревают чиновницу Харьковского горсовета

Общество 13:17   10.03.2026
Виктория Яковенко
Требовала «откат» от подрядчика: подозревают чиновницу Харьковского горсовета Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители считают, что заместитель директора одного из департаментов Харьковского горсовета потребовала и получила от подрядчика 300 тыс. грн за «несоздание для него препятствий».

По данным Харьковской областной прокуратуры, в 2025 году департамент заключил с частной компанией ряд договоров на текущие и капитальные ремонты трех многоквартирных домов в городе.

«По завершении работ и перечислении подрядчику почти 3,7 млн ​​грн чиновница потребовала передать ей «откат» в размере 10% — около 370 тыс. гривен. Она четко дала понять: без этого дальнейшее участие фирмы в заключении договоров будет полностью заблокировано», — отметили правоохранители.

Следствие установило, что получить деньги в своем кабинете фигурантка отказалась. В то же время, говорят в прокуратуре, женщина предоставила лист с конкретным адресом и кодами для передачи наличных через пункт обмена валют, после чего уничтожила свою запись. Копия осталась только у подрядчика.

«Подрядчик передал 300 тыс. грн, следуя инструкциям и согласованному коду. Остальные «откаты» чиновница планировала получить позже», — добавили правоохранители.

Чиновнице сообщили о подозрении в требовании неправомерной выгоды и в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в значительном размере (ч. 3 ст. 368 УКУ).

подозрение чиновнице Харьковского горсовета
Фото: Харьковская областная прокуратура
подозрение чиновнице Харьковского горсовета
Фото: Харьковская областная прокуратура
подозрение чиновнице Харьковского горсовета
Фото: Харьковская областная прокуратура
подозрение чиновнице Харьковского горсовета
Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, ранее в ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что завершили расследование и передали материалы в суд по начальнице Управления образования, молодежи и спорта одного из городских советов Харьковской области. Ее подозревают в служебной халатности.

Читайте также: Уверял, что помог сотням избежать фронта: в кафе задержали харьковчанина

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Ну, что это такое?» – Терехов о мобилизации и ТЦК в Харькове
«Ну, что это такое?» – Терехов о мобилизации и ТЦК в Харькове
09.03.2026, 11:24
Сегодня 10 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 10 марта 2026: какой праздник и день в истории
10.03.2026, 06:00
Новости Харькова — главное за 10 марта: город ночью был под атакой РФ
Новости Харькова — главное за 10 марта: город ночью был под атакой РФ
10.03.2026, 12:37
На Харьковщине часть электричек не курсируют или меняют маршруты
На Харьковщине часть электричек не курсируют или меняют маршруты
10.03.2026, 07:35
Появились фото обстрелянного ночью Харькова: пострадала девушка
Появились фото обстрелянного ночью Харькова: пострадала девушка
10.03.2026, 09:31
Требовала «откат» от подрядчика: подозревают чиновницу Харьковского горсовета
Требовала «откат» от подрядчика: подозревают чиновницу Харьковского горсовета
10.03.2026, 13:17

Новости по теме:

09.03.2026
Был принципиальным: ушел из жизни директор «Ветеранского центра Харькова»
26.02.2026
Миллионы на трамваи и троллейбусы из Чехии: в бюджет Харькова внесли изменения
25.02.2026
Терехов собирает депутатов в Харькове: когда будет сессия (повестка дня)
17.02.2026
Самая сложная зима за 10 лет: что с дорогами в Харькове, когда начнут ремонты
13.02.2026
На каком этапе восстановление поврежденных домов на Северной Салтовке (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Требовала «откат» от подрядчика: подозревают чиновницу Харьковского горсовета», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 марта 2026 в 13:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители считают, что заместитель директора одного из департаментов горсовета потребовала и получила от подрядчика 300 тыс. грн за «несоздание для него препятствий».".