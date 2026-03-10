Live

Суд ждет чиновницу – из-за нее госбюджет мог потерять почти миллион гривен

10.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Суд ждет чиновницу – из-за нее госбюджет мог потерять почти миллион гривен

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что завершили расследование и передали материалы в суд, касаемо начальницы Управления образования, молодежи и спорта одного из городских советов Харьковской области. Ее подозревают в служебной халатности. 

«Чиновница заключила договор на выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации для строительства защитных сооружений гражданской защиты в двух лицеях. При выполнении работ предприниматель повторно использовал проектно-сметную документацию, разработанную для других объектов строительства, с сохранением основных архитектурно-планировочных и конструктивных решений. Из-за служебной халатности чиновница подписала акт выполненных работ, стоимость которых не соответствовала объемам и стоимости фактически выполненных работ. На основании этого документа были перечислены средства из местного бюджета», – объяснили в полиции.

В полиции утверждают: собрали достаточно доказательств того, что именно из-за халатности фигурантки дела госбюджет потерял больше 750 тысяч гривен. К тому же, это подтверждает проведенная ранее судебно-экономическая экспертиза. Теперь женщину будут судить, ей грозит до пяти лет за решеткой.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
