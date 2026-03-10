Суд чекає на чиновницю: через неї держбюджет міг втратити майже мільйон грн
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що завершили розслідування і передали матеріали до суду щодо начальниці Управління освіти, молоді та спорту однієї з міських рад Харківської області. Її підозрюють у службовій недбалості.
“Посадовиця уклала договір на виконання робіт з виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва захисних споруд цивільного захисту у двох ліцеях. Під час виконання робіт підприємець повторно використав проєктно-кошторисну документацію, розроблену для інших об’єктів будівництва, зі збереженням основних архітектурно-планувальних та конструктивних рішень.Через службову недбалість посадовиця підписала акт виконаних робіт, вартість яких не відповідала обсягам та вартості фактично виконаних робіт. На підставі цього документа було перераховано кошти з місцевого бюджету“, – пояснили в поліції.
Копи стверджують: зібрали достатньо доказів того, що саме через недбалість фігурантки справи держбюджет втратив понад 750 тисяч гривень. До того ж це підтверджує проведена раніше судово-економічна експертиза. Тепер жінку судитимуть, їй загрожує до п’яти років за ґратами.
