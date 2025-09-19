ЄС планує скасувати тимчасовий захист українцям, сподіваючись на мир – експерт

Рада ЄС днями погодила рекомендації щодо поступового скасування статусу тимчасового захисту для українських біженців.

Термін дії статусу тимчасового захисту має завершитись 4 березня 2027 року. Рекомендації мають кілька напрямків: по-перше, вони мають забезпечити повернення біженців в Україну, коли це дозволять умови, повідомляє DW.

Або запропонувати шляхи переходу українців до інших легальних статусів у країнах проживання, повідомила 16 вересня пресслужба Ради ЄС.

МГ «Об’єктив» звернулася до Василя Воскобойника, президента Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, аби той прокоментував, чим саме продиктована ця ініціатива.

«Це все ж таки в першу чергу очікування країн ЄС, що військові дії в Україні закінчяться. Як тільки це станеться, то статус тимчасового захисту скасують. Але завершення війни не означає, що в статус зупиниться у той же день. Він діятиме ще близько півроку. Якщо, припустимо, війна закінчиться восени цього року, то можна очікувати, що навесні або влітку наступного року тимчасовий захист скасують. Зникне головна передумова надання цього статусу – наявність військових дій на тренах України. Це для мене є таким чинником, який дає надію, що військові дії таки йдуть до завершення, що війна може закінчитися в осяжній перспективі», – пояснив Воскобойник.

Інший нюанс, чому європейці замислилися про фіналізацію статусу тимчасового захисту, полягає у тому, що в країнах ЄС наразі близько 4,2 мільйона українців із цим статусом. Тож європейські лідери вже зараз починають шукати шляхи, аби скасування цього статусу не призвело до хаосу, зазначив Василь Воскобойник.

«Щоб ті люди, які хотіли залишитись в країнах Європи, мали таку змогу. Тому їм надають інші інструментарії для цього. Або це буде отримання посвідки на тимчасове перебування на підставі того, що люди або навчаються, або працюють в цих країнах. Зрозуміло, що ті українці, які не соціалізувалися, не навчаються і не працюють, а просто живуть на соціальній допомозі будуть позбавлені фінансування у зв’язку з тим, що зникне власне статус тимчасового захисту», – зазначив президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування.