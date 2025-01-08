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Транспортна стратегія Харкова: жителям пропонують взяти участь в обговореннях

Суспільство 14:29   08.01.2025
Вікторія Яковенко
Транспортна стратегія Харкова: жителям пропонують взяти участь в обговореннях

Стартувало громадське опитування щодо розроблення транспортної стратегії Харкова, повідомили у міськраді.

«Ця ініціатива реалізується у співпраці з Міністерством транспорту Великої Британії, компанією «Arup» та за підтримки Уряду Великої Британії та Фонду Нормана Фостера. Метою стратегії є створення сучасної, стійкої та інклюзивної транспортної мережі, яка сприятиме післявоєнному відновленню міста та забезпечить економічне зростання. Вона розробляється для п’яти пілотних проєктів, визначених концепцією Генплану Харкова», – пояснили у мерії.

Анкета містить майже 30 питань. Спершу харків’ян стисло ознайомлюють із пілотними проєктами. Зокрема – це «Спадщина», «Річки», «Промисловість», «Житло» та «Науковий квартал».

стратегия транспорта Харьков
Скриншот
стратегия транспорта Харьков
Скриншот
стратегия транспорта Харьков
Скриншот
стратегия транспорта Харьков
Скриншот
стратегия транспорта Харьков
Скриншот

Низка питань стосується транспорту – який використовують найчастіше, які види транспорту мають бути пріоритетними у післявоєнний період та інше.

Серед питань також думка жителів про пішохідну інфраструктуру міста, велосипедний, дорожній рух та паркування. Також приділили увагу й інклюзивності.

Заповнити анкету можна за посиланням до 17 січня. Зазначається, що надані відповіді допоможуть врахувати потреби громади та визначити пріоритетні напрямки розвитку транспортної інфраструктури.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2025 в 14:29;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Стартувало громадське опитування щодо розроблення транспортної стратегії Харкова, повідомили у міськраді.".