Транспортна стратегія Харкова: жителям пропонують взяти участь в обговореннях

Стартувало громадське опитування щодо розроблення транспортної стратегії Харкова, повідомили у міськраді.

«Ця ініціатива реалізується у співпраці з Міністерством транспорту Великої Британії, компанією «Arup» та за підтримки Уряду Великої Британії та Фонду Нормана Фостера. Метою стратегії є створення сучасної, стійкої та інклюзивної транспортної мережі, яка сприятиме післявоєнному відновленню міста та забезпечить економічне зростання. Вона розробляється для п’яти пілотних проєктів, визначених концепцією Генплану Харкова», – пояснили у мерії.

Анкета містить майже 30 питань. Спершу харків’ян стисло ознайомлюють із пілотними проєктами. Зокрема – це «Спадщина», «Річки», «Промисловість», «Житло» та «Науковий квартал».

Низка питань стосується транспорту – який використовують найчастіше, які види транспорту мають бути пріоритетними у післявоєнний період та інше.

Серед питань також думка жителів про пішохідну інфраструктуру міста, велосипедний, дорожній рух та паркування. Також приділили увагу й інклюзивності.

Заповнити анкету можна за посиланням до 17 січня. Зазначається, що надані відповіді допоможуть врахувати потреби громади та визначити пріоритетні напрямки розвитку транспортної інфраструктури.