Транспортна стратегія Харкова: жителям пропонують взяти участь в обговореннях
Стартувало громадське опитування щодо розроблення транспортної стратегії Харкова, повідомили у міськраді.
«Ця ініціатива реалізується у співпраці з Міністерством транспорту Великої Британії, компанією «Arup» та за підтримки Уряду Великої Британії та Фонду Нормана Фостера. Метою стратегії є створення сучасної, стійкої та інклюзивної транспортної мережі, яка сприятиме післявоєнному відновленню міста та забезпечить економічне зростання. Вона розробляється для п’яти пілотних проєктів, визначених концепцією Генплану Харкова», – пояснили у мерії.
Анкета містить майже 30 питань. Спершу харків’ян стисло ознайомлюють із пілотними проєктами. Зокрема – це «Спадщина», «Річки», «Промисловість», «Житло» та «Науковий квартал».
Низка питань стосується транспорту – який використовують найчастіше, які види транспорту мають бути пріоритетними у післявоєнний період та інше.
Серед питань також думка жителів про пішохідну інфраструктуру міста, велосипедний, дорожній рух та паркування. Також приділили увагу й інклюзивності.
Заповнити анкету можна за посиланням до 17 січня. Зазначається, що надані відповіді допоможуть врахувати потреби громади та визначити пріоритетні напрямки розвитку транспортної інфраструктури.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: міськрада, опрос, стратегия, транспорт, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2025 в 14:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Стартувало громадське опитування щодо розроблення транспортної стратегії Харкова, повідомили у міськраді.".