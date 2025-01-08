Один із харківських трамваїв ходитиме по-іншому в четвер
Фото: Харківська міськрада
Рух трамваїв на узвозі Клочківському, пр. Незалежності, вул. Трінклера, вул. Миколи Хвильового, вул. Мироносицькій і майдані Іподрому буде припинений з 9:30 до 15:30 9 січня.
Це пов’язано із ремонтом трамвайної колії, інформує пресслужба міськради.
У цей період трамвай №12 курсуватиме так: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – розворотне коло «Вул. Європейська».
Читайте також: Транспортна стратегія Харкова: жителям пропонують взяти участь в обговоренні
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: новини Харкова, рух, трамвай;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Один із харківських трамваїв ходитиме по-іншому в четвер»; з категорії Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2025 в 20:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух трамваїв на узвозі Клочківському, пр. Незалежності, вул. Трінклера, вул. Миколи Хвильового, вул. Мироносицькій і майдані Іподрому буде припинений з 9:30 до 15:30 9 січня.".