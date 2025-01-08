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Один із харківських трамваїв ходитиме по-іншому в четвер

Транспорт 20:21   08.01.2025
Олена Нагорна
Один із харківських трамваїв ходитиме по-іншому в четвер Фото: Харківська міськрада

Рух трамваїв на узвозі Клочківському, пр. Незалежності, вул. Трінклера, вул. Миколи Хвильового, вул. Мироносицькій і майдані Іподрому буде припинений з 9:30 до 15:30 9 січня.

Це пов’язано із ремонтом трамвайної колії, інформує пресслужба міськради.

У цей період трамвай №12 курсуватиме так: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – розворотне коло «Вул. Європейська».

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2025 в 20:21;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух трамваїв на узвозі Клочківському, пр. Незалежності, вул. Трінклера, вул. Миколи Хвильового, вул. Мироносицькій і майдані Іподрому буде припинений з 9:30 до 15:30 9 січня.".