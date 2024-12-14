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В Харькове до конца января перекрыли улицу: как объехать

Транспорт 08:41   14.12.2024
Виктория Яковенко
В Харькове до конца января перекрыли улицу: как объехать Фото: Харьковский горсовет

В Харькове движение транспорта на улице Новомирной, в районе дома №11, запрещено до 31 января.

Причина – проведение аварийных работ на газопроводе, сообщили в Харьковском горсовете.

Объехать закрытый участок можно по улицам Вячеслава Черновола, Семена Кузнеца, Аграрной, Севастопольской и другими.

Читайте также: На месяц перекроют перекресток для движения транспорта в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 декабря 2024 в 08:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове движение транспорта на улице Новомирной, в районе дома №11, запрещено до 31 января.".