Live
  • Пт 13.12.2024
  • Харьков  -5°С
  • USD 41.66
  • EUR 43.7

На месяц перекроют перекресток для движения транспорта в Харькове

Транспорт 17:31   13.12.2024
Оксана Якушко
На месяц перекроют перекресток для движения транспорта в Харькове Фото: ХГС

До 15 января 2025 движение транспорта на перекрестке ул. Европейской и ул. Авиационной ограничат.

Это связано с аварийными работами на газопроводе, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Транспорт будет ходить по свободной от ремонта полосе.

Читайте также: Будет другая жизнь в Харькове – Терехов сообщил, что изменится и когда

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Будет другая жизнь в Харькове – Терехов сообщил, что изменится и когда
Будет другая жизнь в Харькове – Терехов сообщил, что изменится и когда
12.12.2024, 19:42
Удар по Госпрому в Харькове: ЮНЕСКО впервые применит специальный механизм
Удар по Госпрому в Харькове: ЮНЕСКО впервые применит специальный механизм
12.12.2024, 13:19
Харьков станет климатически нейтральным городом в рамках проекта SUN4Ukraine
Харьков станет климатически нейтральным городом в рамках проекта SUN4Ukraine
12.12.2024, 21:39
Новый график отключений света на Харьковщине: появились подгруппы
Новый график отключений света на Харьковщине: появились подгруппы
13.12.2024, 15:50
Новости Харькова — главное за 13.12: удар БПЛА по дому, взрывы в пригороде
Новости Харькова — главное за 13.12: удар БПЛА по дому, взрывы в пригороде
13.12.2024, 16:54
На месяц перекроют перекресток для движения транспорта в Харькове
На месяц перекроют перекресток для движения транспорта в Харькове
13.12.2024, 17:31

Новости по теме:

09:11
Движение будет запрещено: сегодня трамвай №3 изменит маршрут
10:25
Троллейбусы в Харькове два дня будут ходить по новому: как планировать маршрут
10:12
Завтра в Харькове троллейбус поменяет маршрут, из-за ремонта перекроют дорогу
10:55
Проспект Героев Харькова закроют на ремонт: как организуют движение транспорта
16:36
На Тюринке в Харькове на год запрещается движение авто

Вы читали новость: «На месяц перекроют перекресток для движения транспорта в Харькове»; из категории Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 17:31;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До 15 января 2025 движение транспорта на перекрестке ул. Европейской и ул. Авиационной ограничат.".