На месяц перекроют перекресток для движения транспорта в Харькове
Фото: ХГС
До 15 января 2025 движение транспорта на перекрестке ул. Европейской и ул. Авиационной ограничат.
Это связано с аварийными работами на газопроводе, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
Транспорт будет ходить по свободной от ремонта полосе.
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 17:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До 15 января 2025 движение транспорта на перекрестке ул. Европейской и ул. Авиационной ограничат.".