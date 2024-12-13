На месяц перекроют перекресток для движения транспорта в Харькове

До 15 января 2025 движение транспорта на перекрестке ул. Европейской и ул. Авиационной ограничат.

Это связано с аварийными работами на газопроводе, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Транспорт будет ходить по свободной от ремонта полосе.