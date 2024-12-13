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На місяць перекриють перехрестя для руху транспорту у Харкові

Транспорт 17:31   13.12.2024
Оксана Якушко
На місяць перекриють перехрестя для руху транспорту у Харкові Фото: ХГС

До 15 січня 2025 року рух транспорту на перехресті вул. Європейської та вул. Авіаційні обмежать.

Це пов’язано з аварійними роботами на газопроводі, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Транспорт ходитиме вільною від ремонту смугою.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2024 в 17:31;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 15 січня 2025 року рух транспорту на перехресті вул. Європейської та вул. Авіаційні обмежать.".