На місяць перекриють перехрестя для руху транспорту у Харкові

До 15 січня 2025 року рух транспорту на перехресті вул. Європейської та вул. Авіаційні обмежать.

Це пов’язано з аварійними роботами на газопроводі, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Транспорт ходитиме вільною від ремонту смугою.