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У Харкові до кінця січня перекрили вулицю: як об’їхати

Транспорт 08:41   14.12.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові до кінця січня перекрили вулицю: як об’їхати Фото: Харківська міськрада

У Харкові рух транспорту на вулиці Новомирній, в районі будинку №11, заборонений до 31 січня.

Причина – проведення аварійних робіт на газопроводі, повідомили у Харківській міськраді.

Об’їхати закриту ділянку можна вулицями В’ячеслава Чорновола, Семена Кузнеця, Аграрною, Севастопольською та іншими.

Читайте також: На місяць перекриють перехрестя для руху транспорту у Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2024 в 08:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові рух транспорту на вулиці Новомирній, в районі будинку №11, заборонений до 31 січня.".