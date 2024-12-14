У Харкові до кінця січня перекрили вулицю: як об’їхати
Фото: Харківська міськрада
У Харкові рух транспорту на вулиці Новомирній, в районі будинку №11, заборонений до 31 січня.
Причина – проведення аварійних робіт на газопроводі, повідомили у Харківській міськраді.
Об’їхати закриту ділянку можна вулицями В’ячеслава Чорновола, Семена Кузнеця, Аграрною, Севастопольською та іншими.
Читайте також: На місяць перекриють перехрестя для руху транспорту у Харкові
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: міськрада, перекрыли, улица, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові до кінця січня перекрили вулицю: як об’їхати»; з категорії Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2024 в 08:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові рух транспорту на вулиці Новомирній, в районі будинку №11, заборонений до 31 січня.".