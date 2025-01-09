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У Харкові перекрили рух на Лопанській набережній: як об’їхати

Суспільство 13:07   09.01.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові перекрили рух на Лопанській набережній: як об’їхати Фото: Харківська міськрада

У Харківській міськраді повідомили про нове перекриття руху транспорту в місті.

За даними міськради, рух транспорту на Лопанській набережній, на ділянці від вулиці Полтавський Шлях до майдану Благовіщенського, та у провулку Лопанському, на ділянці від вулиці Різдвяної до Лопанської набережної, припинений до 10 січня.

Причина – ремонт водопровідних мереж, пояснили у міськраді.

Об’їхати закриту ділянку можна вул. Різдвяною, майданом Благовіщенським, майданом Сергіївським та іншим прилеглими вулицями, додали у мерії.

Нагадаємо, раніше у Харківській міськраді повідомляли, що до 31 січня заборонено рух транспорту на вулиці Новомирній, в районі будинку №11. Об’їхати закриту ділянку можна вулицями В’ячеслава Чорновола, Семена Кузнеця, Аграрною, Севастопольською та іншими.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2025 в 13:07;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міськраді повідомили про нове перекриття руху транспорту в місті.".