У Харкові перекрили рух на Лопанській набережній: як об’їхати
У Харківській міськраді повідомили про нове перекриття руху транспорту в місті.
За даними міськради, рух транспорту на Лопанській набережній, на ділянці від вулиці Полтавський Шлях до майдану Благовіщенського, та у провулку Лопанському, на ділянці від вулиці Різдвяної до Лопанської набережної, припинений до 10 січня.
Причина – ремонт водопровідних мереж, пояснили у міськраді.
Об’їхати закриту ділянку можна вул. Різдвяною, майданом Благовіщенським, майданом Сергіївським та іншим прилеглими вулицями, додали у мерії.
Нагадаємо, раніше у Харківській міськраді повідомляли, що до 31 січня заборонено рух транспорту на вулиці Новомирній, в районі будинку №11. Об’їхати закриту ділянку можна вулицями В’ячеслава Чорновола, Семена Кузнеця, Аграрною, Севастопольською та іншими.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2025 в 13:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міськраді повідомили про нове перекриття руху транспорту в місті.".