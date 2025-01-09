У Харкові перекрили рух на Лопанській набережній: як об’їхати

У Харківській міськраді повідомили про нове перекриття руху транспорту в місті.

За даними міськради, рух транспорту на Лопанській набережній, на ділянці від вулиці Полтавський Шлях до майдану Благовіщенського, та у провулку Лопанському, на ділянці від вулиці Різдвяної до Лопанської набережної, припинений до 10 січня.

Причина – ремонт водопровідних мереж, пояснили у міськраді.

Об’їхати закриту ділянку можна вул. Різдвяною, майданом Благовіщенським, майданом Сергіївським та іншим прилеглими вулицями, додали у мерії.

Нагадаємо, раніше у Харківській міськраді повідомляли, що до 31 січня заборонено рух транспорту на вулиці Новомирній, в районі будинку №11. Об’їхати закриту ділянку можна вулицями В’ячеслава Чорновола, Семена Кузнеця, Аграрною, Севастопольською та іншими.