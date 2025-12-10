Live

Незабаром у Харкові відкриють нову локацію – де, розповів Терехов

Суспільство 09:31   10.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Незабаром у Харкові відкриють нову локацію – де, розповів Терехов Фото: ХМР

За кілька тижнів у місті завершать реалізацію проєкту пішохідної частини Лопанської набережної, розповів мер Ігор Терехов. 

“Такого немає в жодного міста насправді. Це завдяки тому, що, попри все, ми розвиваємося. Як приклад, за кілька тижнів ми відкриємо нову локацію – пішохідну зону на набережній”, – повідомив Терехов під час спілкування з представниками учнівського самоврядування.

Він зазначив, що під час війни реалізація таких проєктів настільки ж важлива, як і будівництво підземних шкіл чи укриттів, адже це покращує психоемоційний стан харків’ян, що перебувають у постійному стресі.

“Саме тому, згідно з останніми соцопитуваннями, 85% харків’ян, які виїхали через бойові дії, хочуть повернутися додому”, – додали у пресслужбі мерії.

Читайте також: Перший сніг у Харкові: з ним борються комунальники та спецтехніка (фото)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
