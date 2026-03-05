Объявили тендер на уже выполненные работы в Харькове — ХАЦ
ГО «Харьковский антикоррупционный центр» сообщил, что в системе публичных закупок «ProZorro» появилось объявление от департамента строительства Харьковского горсовета — тендер на реконструкцию Лопанской набережной.
При этом обновленную набережную уже открыли.
«Горсовет дважды пытался провести торги на 36 млн грн, но оба раза до подписания договора так и не дошло. Тогда речь шла о второй очереди пешеходной набережной. Тендер, который объявили сейчас – это еще первая очередь. Аукцион должен состояться 20 марта, а сами работы по документам – до конца 2027 года. Условия оплаты с подрядчиком указаны – 180 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ. На самом деле, эта часть пешеходной Лопанской набережной уже открыта с конца 2025 года. Этим тендером в городском совете задним числом пытаются вернуть средства исполнителям работ», — заявили антикоррупционеры.
Специалисты ХАЦ изучили тендерную документацию и утверждают: там прописаны те работы, которые уже фактически выполнили. Это обновление покрытия проезжей части с созданием пешеходной зоны по Лопанской набережной. Также речь идет о переустройтсве железобетонных конструкций, ряде технических работ и обустройстве коммуникаций, а также — внешнего освещения.
Читайте также: Набережная будущего и расширение Алексеевки: Терехов показал проекты (видео)
Напомним, в интервью МГ «Объектив» соучредитель ОО «Харьковский антикоррупционный центр» Евгений Лисичкин выделил реконструкцию Лопанской набережной среди проектов, «к которым много вопросов». Он считает, что обновление набережной, как и сквера у Вечного огня — это имиджевые проекты. Подобных в Харькове не было с момента начала полномасштабного вторжения РФ, а в 2025-м они вернулись.
Новости по теме:
- Категории: Харьков; Теги: набережная, новости Харькова, реконструкция, тендер, ХАЦ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Объявили тендер на уже выполненные работы в Харькове — ХАЦ», то посмотрите больше в разделе Харьков на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 5 марта 2026 в 13:11;