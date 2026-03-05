Live

Объявили тендер на уже выполненные работы в Харькове — ХАЦ

Харьков 13:11   05.03.2026
Оксана Горун
Объявили тендер на уже выполненные работы в Харькове — ХАЦ Фото: Василий Голосный

ГО «Харьковский антикоррупционный центр» сообщил, что в системе публичных закупок «ProZorro» появилось объявление от департамента строительства Харьковского горсовета — тендер на реконструкцию Лопанской набережной.

При этом обновленную набережную уже открыли.

«Горсовет дважды пытался провести торги на 36 млн грн, но оба раза до подписания договора так и не дошло. Тогда речь шла о второй очереди пешеходной набережной. Тендер, который объявили сейчас – это еще первая очередь. Аукцион должен состояться 20 марта, а сами работы по документам – до конца 2027 года. Условия оплаты с подрядчиком указаны – 180 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ. На самом деле, эта часть пешеходной Лопанской набережной уже открыта с конца 2025 года. Этим тендером в городском совете задним числом пытаются вернуть средства исполнителям работ», — заявили антикоррупционеры.

Специалисты ХАЦ изучили тендерную документацию и утверждают: там прописаны те работы, которые уже фактически выполнили. Это обновление покрытия проезжей части с созданием пешеходной зоны по Лопанской набережной. Также речь идет о переустройтсве железобетонных конструкций, ряде технических работ и обустройстве коммуникаций, а также — внешнего освещения.

Читайте также: Набережная будущего и расширение Алексеевки: Терехов показал проекты (видео)

Напомним, в интервью МГ «Объектив» соучредитель ОО «Харьковский антикоррупционный центр» Евгений Лисичкин выделил реконструкцию Лопанской набережной среди проектов, «к которым много вопросов». Он считает, что обновление набережной, как и сквера у Вечного огня — это имиджевые проекты. Подобных в Харькове не было с момента начала полномасштабного вторжения РФ, а в 2025-м они вернулись.

Автор: Оксана Горун
Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун