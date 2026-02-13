Дождь, мокрый снег, туман: прогноз погоды в Харькове и области на 14 февраля

В субботу, 14 февраля, в Харькове и области – облачно. Осадки (дождь и мокрый снег), утром и днем местами значительные. Ночью и утром туман, видимость 200 – 500 метров. На дорогах гололед.

В Харькове термометры в течение суток будут показывать от 0 до 2 градусов тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура в течение суток составит от 0 до 5 тепла.

Ветер ночью и утром юго-восточный – 5-10 м/с, днем северо-западный – 9-14 м/с.

Туману, который прогнозируют в регионе ночью и утром, а также гололеду присвоен I уровень опасности (желтый). Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными.