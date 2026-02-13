Дощ, мокрий сніг, туман: прогноз погоди в Харкові та області на 14 лютого
У суботу, 14 лютого, у Харкові та області – хмарно. Опади (дощ та мокрий сніг), вранці та вдень місцями значні. Вночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів. На дорогах ожеледиця.
У Харкові термометри протягом доби показуватимуть від 0 до 2 градусів тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура протягом доби становитиме від 0 до 5 тепла.
Вітер вночі та вранці південно-східний – 5-10 м/с, вдень північно-західний – 9-14 м/с.
Туману, який прогнозують у регіоні вночі та вранці, а також ожеледиці присвоєно І рівень небезпечності (жовтий). Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.
