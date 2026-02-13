Харьковчанин развращал падчерицу и хранил обнаженные фото ребенка – следствие
В Харькове разоблачили мужчину, который, по данным следствия, годами развращал малолетнюю падчерицу. У мужчины правоохранители обнаружили сотни файлов с обнаженным ребенком.
По данным Харьковской областной прокуратуры, отчим совершал развратные действия в отношении своей падчерице в течение нескольких лет.
«Девочке на начало совершения преступления было около 4 лет. Пользуясь беспомощностью и доверием ребенка, мужчина обнажал ее, после чего фотографировал и снимал на видео. Указанные файлы он хранил на своем компьютере вместе с другой детской порнографией, загружаемой через Интернет», — рассказали правоохранители.
Дома у мужчины обнаружили более полтысячи фото- и видеофайлов обнаженной падчерицы.
Фигуранта задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 301-1 (получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение) и ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УКУ, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Если вину докажут, мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.
Новости по теме:
