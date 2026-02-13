Харків’янин розбещував падчерку й зберігав оголені фото дитини – слідство

У Харкові викрили чоловіка, який, за даними слідства, роками розбещував малолітню падчерку. У чоловіка правоохоронці виявили сотні файлів із оголеною дитиною.

За даними Харківської обласної прокуратури, вітчим вчиняв розпусні дії щодо своєї падчерки протягом кількох років.

«Дівчинці на початок вчинення злочину було близько 4 років. Користуючись безпорадністю і довірою дитини, чоловік оголював її, після чого — фотографував і знімав на відео. Вказані файли він зберігав на своєму комп’ютері разом із іншою дитячою порнографією, яку завантажував через Інтернет», – розповіли правоохоронці.

Вдома у чоловіка виявили понад пів тисячі фото- та відеофайлів оголеної падчерки.

Фігуранта затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 301-1 (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) та ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) ККУ, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до 8 років тюрми.