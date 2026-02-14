Live

Концерт ко Дню влюбленных, 5G в Харькове, подтопление – итоги 14 февраля

Общество 22:00   14.02.2026
Виктория Яковенко
Концерт ко Дню влюбленных, 5G в Харькове, подтопление – итоги 14 февраля Фото: Василий Голосный

МГ «Объектив» напоминает главные новости 14 февраля.

Подарок от нацгвардейцев

Военный оркестр 5-й Слобожанской бригады «Скиф» НГУ устроил концерт в метро Харькова. Отмечают, что это был подарок родному городу ко Дню влюбленных.

Харьковщину подтапливает

В Харьковской области из-за резкого потепления начал интенсивно таять снег. Это привело к подтоплению жилищного сектора. Такие случаи зафиксировали в Берестинском, Изюмском и Харьковском районах. Для откачки воды спасатели привлекли мотопомпы, спецтехнику ГСЧС и коммунальную технику.

5G запустили в Харькове

В Харькове был запущен пилотный проект 5G. «Поймать» его можно на площади Свободы. Первыми связь нового поколения в День влюбленных протестовали молодожены.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

Автор: Виктория Яковенко
