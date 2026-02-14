Концерт ко Дню влюбленных, 5G в Харькове, подтопление – итоги 14 февраля

МГ «Объектив» напоминает главные новости 14 февраля.

Военный оркестр 5-й Слобожанской бригады «Скиф» НГУ устроил концерт в метро Харькова. Отмечают, что это был подарок родному городу ко Дню влюбленных.

В Харьковской области из-за резкого потепления начал интенсивно таять снег. Это привело к подтоплению жилищного сектора. Такие случаи зафиксировали в Берестинском, Изюмском и Харьковском районах. Для откачки воды спасатели привлекли мотопомпы, спецтехнику ГСЧС и коммунальную технику.

В Харькове был запущен пилотный проект 5G. «Поймать» его можно на площади Свободы. Первыми связь нового поколения в День влюбленных протестовали молодожены.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее: