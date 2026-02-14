Концерт ко Дню влюбленных, 5G в Харькове, подтопление – итоги 14 февраля
Фото: Василий Голосный
МГ «Объектив» напоминает главные новости 14 февраля.
Подарок от нацгвардейцев
Военный оркестр 5-й Слобожанской бригады «Скиф» НГУ устроил концерт в метро Харькова. Отмечают, что это был подарок родному городу ко Дню влюбленных.
Харьковщину подтапливает
В Харьковской области из-за резкого потепления начал интенсивно таять снег. Это привело к подтоплению жилищного сектора. Такие случаи зафиксировали в Берестинском, Изюмском и Харьковском районах. Для откачки воды спасатели привлекли мотопомпы, спецтехнику ГСЧС и коммунальную технику.
5G запустили в Харькове
В Харькове был запущен пилотный проект 5G. «Поймать» его можно на площади Свободы. Первыми связь нового поколения в День влюбленных протестовали молодожены.
Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: 5G, ГСЧС в Харьковской области, день влюбленных, концерт, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Концерт ко Дню влюбленных, 5G в Харькове, подтопление – итоги 14 февраля», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 14 февраля 2026 в 22:00;