11 пар поженились в День Святого Валентина в центре Харькова (фото)
Фото: Харьковский горсовет
В День всех влюбленных, 14 февраля, в Центральном Дворце бракосочетания Харькова поженились 11 пар.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета. Одну из пар поздравил мэр Игорь Терехов.
Фото: Харьковский горсовет
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2023 в 21:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В День всех влюбленных, 14 февраля, в Центральном Дворце бракосочетания Харькова поженились 11 пар.".