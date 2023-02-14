11 пар поженились в День Святого Валентина в центре Харькова (фото)

В День всех влюбленных, 14 февраля, в Центральном Дворце бракосочетания Харькова поженились 11 пар.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета. Одну из пар поздравил мэр Игорь Терехов.



Фото: Харьковский горсовет