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11 пар поженились в День Святого Валентина в центре Харькова (фото)

Общество 21:27   14.02.2023
Елена Нагорная
11 пар поженились в День Святого Валентина в центре Харькова (фото) Фото: Харьковский горсовет

В День всех влюбленных, 14 февраля, в Центральном Дворце бракосочетания Харькова поженились 11 пар.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета. Одну из пар поздравил мэр Игорь Терехов.


Фото: Харьковский горсовет

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 февраля 2023 в 21:27;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В День всех влюбленных, 14 февраля, в Центральном Дворце бракосочетания Харькова поженились 11 пар.".