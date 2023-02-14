11 пар одружилися в День Святого Валентина в центрі Харкова (фото)
У День усіх закоханих, 14 лютого, у Центральному Палаці одруження Харкова побралися 11 пар.
Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради. Одну з пар привітав мер Ігор Терехов.
Фото: Харківська міськрада
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2023 в 21:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У День усіх закоханих, 14 лютого, у Центральному Палаці одруження Харкова побралися 11 пар.".