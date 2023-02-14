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11 пар одружилися в День Святого Валентина в центрі Харкова (фото)

Суспільство 21:27   14.02.2023
Олена Нагорна
11 пар одружилися в День Святого Валентина в центрі Харкова (фото)

У День усіх закоханих, 14 лютого, у Центральному Палаці одруження Харкова побралися 11 пар.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради. Одну з пар привітав мер Ігор Терехов.


Фото: Харківська міськрада

Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2023 в 21:27;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У День усіх закоханих, 14 лютого, у Центральному Палаці одруження Харкова побралися 11 пар.".