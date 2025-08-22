Live
У День міста в Харкові буде небезпечна погода: що прогнозують

Суспільство 13:31   22.08.2025
Вікторія Яковенко
У День міста в Харкові буде небезпечна погода: що прогнозують

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харкові та області 23 серпня.

У День Харкова та День прапора у місті очікується гроза, в області – гроза, місцями град та шквал, 15 – 20 м/с. Таким явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики зазначають: погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Закликають бути уважними та обережними.

Нагадаємо, День Харкова та День Незалежності України цьогоріч масово відзначатимуть під землею. Як повідомило КП «Харківський метрополітен», святкові заходи проведуть на станціях метро з міркувань безпеки. Через це в роботі підземки виникатимуть тимчасові обмеження. Ознайомитись зі святковою програмою можна тут. Також до святкових днів у місті запустять тимчасовий маршрут тролейбуса – №17. Він курсуватиме по вулиці Сумській – від Центрального парку до майдану Конституції.

Читайте також: 60 заходів заплановано до Дня Харкова й Дня Незалежності – поліція готова

Автор: Вікторія Яковенко
