ОВА: 56 тисяч дітей Харківщини з 1 вересня вчитимуться офлайн або змішано

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, як Харківщина готується до 1 вересня.

«У порівнянні з минулим навчальним роком, коли у нас у змішаному або офлайн форматі навчалися 15 тисяч дітей, то цього 1 вересня – 256 навчальних закладів працюватимуть у змішаному або офлайн форматі – це 56 тисяч дітей, це ¼ частина всіх дітей шкільного віку по області, включаючи Харків», – розповів голова ХОВА.

Він також нагадав, що до кінця року в регіоні добудують 38 підземних шкіл, що дозволить додатково перевести в офлайн чи змішане навчання до 40 тисяч дітей.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»