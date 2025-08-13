ОВА: 56 тисяч дітей Харківщини з 1 вересня вчитимуться офлайн або змішано
Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, як Харківщина готується до 1 вересня.
«У порівнянні з минулим навчальним роком, коли у нас у змішаному або офлайн форматі навчалися 15 тисяч дітей, то цього 1 вересня – 256 навчальних закладів працюватимуть у змішаному або офлайн форматі – це 56 тисяч дітей, це ¼ частина всіх дітей шкільного віку по області, включаючи Харків», – розповів голова ХОВА.
Він також нагадав, що до кінця року в регіоні добудують 38 підземних шкіл, що дозволить додатково перевести в офлайн чи змішане навчання до 40 тисяч дітей.
