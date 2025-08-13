Live
  • Ср 13.08.2025
  • Харків  +26°С
  • USD 41.43
  • EUR 48.08

ОВА: 56 тисяч дітей Харківщини з 1 вересня вчитимуться офлайн або змішано

Записано 16:23   13.08.2025
Вікторія Яковенко
ОВА: 56 тисяч дітей Харківщини з 1 вересня вчитимуться офлайн або змішано

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, як Харківщина готується до 1 вересня.

«У порівнянні з минулим навчальним роком, коли у нас у змішаному або офлайн форматі навчалися 15 тисяч дітей, то цього 1 вересня – 256 навчальних закладів працюватимуть у змішаному або офлайн форматі – це 56 тисяч дітей, це ¼ частина всіх дітей шкільного віку по області, включаючи Харків», – розповів голова ХОВА.

Він також нагадав, що до кінця року в регіоні добудують 38 підземних шкіл, що дозволить додатково перевести в офлайн чи змішане навчання до 40 тисяч дітей.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Читайте також: Харків готується до 1 вересня. Мер розповів про підземні школи й харчування

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Де харків’яни відпочивають за кордоном та в Україні влітку 2025 року
Де харків’яни відпочивають за кордоном та в Україні влітку 2025 року
13.08.2025, 07:32
Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
13.08.2025, 16:49
ОВА: 56 тисяч дітей Харківщини з 1 вересня вчитимуться офлайн або змішано
ОВА: 56 тисяч дітей Харківщини з 1 вересня вчитимуться офлайн або змішано
13.08.2025, 16:23
У Куп’янську залишається менше тисячі людей: Синєгубов про ситуацію (відео)
У Куп’янську залишається менше тисячі людей: Синєгубов про ситуацію (відео)
13.08.2025, 15:46
Ворог намагається закріпитись в Куп’янську, чи вдається – дані ЗСУ (відео)
Ворог намагається закріпитись в Куп’янську, чи вдається – дані ЗСУ (відео)
13.08.2025, 15:20
Овочі на Харківщині подешевшали на 27%, зросли у ціні паливо й алкоголь
Овочі на Харківщині подешевшали на 27%, зросли у ціні паливо й алкоголь
13.08.2025, 14:52

Новини за темою:

14:06
Харків готується до 1 вересня. Мер розповів про підземні школи й харчування
23:25
Повернулися додому або за кордоном: 8 тисяч ВПО позбавили виплат на Харківщині
13:18
«В добру путь» – Терехов показав, як у Харкові пролунав перший дзвоник (відео)
12:41
Пішохідний перехід у центрі Харкова, що не працював вранці 1 вересня, відкрили
09:37
Чи будуть заходи на День знань у Харкові та області. Звернення Синєгубова

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «ОВА: 56 тисяч дітей Харківщини з 1 вересня вчитимуться офлайн або змішано»; з категорії Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2025 в 16:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, як Харківщина готується до 1 вересня.".