1 вересня в Харкові: відкрили три нові підземні школи – Терехов (фото)
Понад 17,6 тисячі харківських школярів навчатимуться у змішаному форматі. Це у 22 рази більше, ніж два роки тому, повідомив мер Ігор Терехов.
«Сьогодні в Харкові ми відкрили ще три нові підземні школи. Тепер у місті функціонують вже 18 безпечних освітніх локацій: сім підземних шкіл, шість станцій метро з обладнаними класами та укриття, облаштовані на базі навчальних закладів. Ми робили ці простори так, аби дітям було добре й затишно: світлі класи, коридори з малюнками, навіть буфети. Щоб ці школи дарували дітям такі ж відчуття, як і звичайні», – розповів міський голова.
В етері нацмарафону Терехов зазначив, що загалом у місті – 104 тисяч учнів. За його словами, в планах до 1 січня 2026 року побудувати ще три підземні школи.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
«І кожний район Харкова буде мати можливість навчати дітей у підземних школах. Я сьогодні заходив до одного класу, де перебувало 40 дітей, це нова підземна школа. Я бачив очі дітей, першокласників, і середньої школи, і випускників, які сьогодні були дуже щасливі, бо вони пішли до справжніх шкіл», – сказав мер.
Він уточнив, що перші підземні школи будували виключно за кошти міського бюджету. Потім почали залучати міжнародних партнерів.
«Зараз ми будуємо школи за власні кошти, і за кошти субвенції, яку надав Уряд. Це багатовекторне фінансування. Неможливо зараз будувати школи тільки за власний рахунок, бо одна школа коштує приблизно 100-105 млн грн», – зазначив Терехов.
Читайте також: 1 вересня в Харкові: чого чекати від навчального року – інтерв’ю Ольги Деменко
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 1 вересня, Ігор Терехов, новини Харкова, підземна школа;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «1 вересня в Харкові: відкрили три нові підземні школи – Терехов (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2025 в 15:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 17,6 тисячі харківських школярів навчатимуться у змішаному форматі. Це у 22 рази більше, ніж два роки тому, повідомив мер Ігор Терехов.".