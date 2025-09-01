Live
1 вересня в Харкові: відкрили три нові підземні школи – Терехов (фото)

Суспільство 15:15   01.09.2025
Вікторія Яковенко
1 вересня в Харкові: відкрили три нові підземні школи – Терехов (фото) Фото: Ігор Терехов

Понад 17,6 тисячі харківських школярів навчатимуться у змішаному форматі. Це у 22 рази більше, ніж два роки тому, повідомив мер Ігор Терехов.

«Сьогодні в Харкові ми відкрили ще три нові підземні школи. Тепер у місті функціонують вже 18 безпечних освітніх локацій: сім підземних шкіл, шість станцій метро з обладнаними класами та укриття, облаштовані на базі навчальних закладів. Ми робили ці простори так, аби дітям було добре й затишно: світлі класи, коридори з малюнками, навіть буфети. Щоб ці школи дарували дітям такі ж відчуття, як і звичайні», – розповів міський голова.

1 сентября в Харькове
Фото: Ігор Терехов
1 сентября в Харькове
Фото: Ігор Терехов
1 сентября в Харькове
Фото: Ігор Терехов

В етері нацмарафону Терехов зазначив, що загалом у місті – 104 тисяч учнів. За його словами, в планах до 1 січня 2026 року побудувати ще три підземні школи.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

«І кожний район Харкова буде мати можливість навчати дітей у підземних школах. Я сьогодні заходив до одного класу, де перебувало 40 дітей, це нова підземна школа. Я бачив очі дітей, першокласників, і середньої школи, і випускників, які сьогодні були дуже щасливі, бо вони пішли до справжніх шкіл», – сказав мер.

1 сентября в Харькове
Фото: Ігор Терехов
1 сентября в Харькове
Фото: Ігор Терехов
1 сентября в Харькове
Фото: Ігор Терехов

Він уточнив, що перші підземні школи будували виключно за кошти міського бюджету. Потім почали залучати міжнародних партнерів.

«Зараз ми будуємо школи за власні кошти, і за кошти субвенції, яку надав Уряд. Це багатовекторне фінансування. Неможливо зараз будувати школи тільки за власний рахунок, бо одна школа коштує приблизно 100-105 млн грн», – зазначив Терехов.

1 сентября в Харькове
Фото: Ігор Терехов
1 сентября в Харькове
Фото: Ігор Терехов

Читайте також: 1 вересня в Харкові: чого чекати від навчального року – інтерв’ю Ольги Деменко

Автор: Вікторія Яковенко
