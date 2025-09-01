1 сентября в Харькове: открыли три новые подземные школы – Терехов (фото)
Более 17,6 тысячи харьковских школьников будут учиться в смешанном формате. Это в 22 раза больше, чем два года назад, сообщил мэр Игорь Терехов.
«Сегодня в Харькове мы открыли еще три новых подземных школ. Теперь в городе уже функционируют 18 безопасных образовательных локаций: семь подземных школ, шесть станций метро с оборудованными классами и укрытия, обустроенные на базе учебных заведений. Мы делали эти пространства так, чтобы детям было хорошо и уютно: светлые классы, коридоры с рисунками, даже буфеты. Чтобы эти школы дарили детям такие же ощущения, как и обычные», – рассказал городской голова.
В эфире нацмарафона Терехов отметил, что всего в городе – 104 тысячи учеников. По его словам, в планах до 1 января 2026 года построить еще три подземных школы.
«И у каждого района Харькова будет возможность обучать детей в подземных школах. Я сегодня заходил в один класс, где находилось 40 детей, это новая подземная школа. Я видел глаза детей, первоклассников, и средней школы, и выпускников, которые сегодня были очень счастливы, потому что они пошли в настоящие школы», — сказал мэр.
Он уточнил, что первые подземные школы строились исключительно за средства городского бюджета. Затем начали привлекать международных партнеров.
«Сейчас мы строим школы за собственные средства и за средства субвенции, которую предоставило правительство. Это многовекторное финансирование. Невозможно сейчас строить школы только за свой счет, потому что одна школа стоит примерно 100-105 млн грн», — отметил Терехов.
