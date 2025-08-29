Останні дні літа будуть спекотними на Харківщині: коли очікувати похолодання

Літо на Харківщині завершиться спекою. Позначки термометрів декілька днів сягатимуть понад 30 градусів тепла. Синоптики попередньо спрогнозували, коли чекати осінньої прохолоди.

За даними Регіонального центру з гідрометеорології, у суботу температура прогріється до +33 градусів. У неділю, 31 серпня, передають +35.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначає: наразі над Україною – антициклон, який і не пускає атлантичну вологу.

«У більшості країн Європи в уїк-енд очікуються часом дощі, в Україні – без опадів», – розповіла Діденко.

Вона додала, що 1 вересня спека дещо послабне на заході та півночі, очікується +24+28 градусів, на решті території України ще буде гаряче – до +33 градусів.

«Дощі першого вересня ймовірні в другій половині дня на сході, півдні та в центральній частині України. Відчутне послаблення спеки, орієнтовно, відбудеться після 6-го вересня», – спрогнозувала синоптикиня.

Нагадаємо, раніше у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології повідомили прогноз на перший місяць осені. За даними синоптиків, у вересні середня температура становитиме +14,9 градуса. Це відповідає кліматичній нормі. Кількість опадів також чітко відповідатиме нормі – 48 мм у середньому за місяць.