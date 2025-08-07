Харків готується до 1 вересня. Мер розповів про підземні школи й харчування

У Харкові триває підготовка до початку навчального року. Зокрема, у місті продовжують будувати нові підземні школи, повідомив міський голова Ігор Терехов в етері нацмарафону.

«Навчання тільки в режимі онлайн не задовольняє ані наших дітей, ані батьків, ані нас. Тому до 1 вересня ми побудуємо ще три підземні школи і 15 тисяч школярів будуть навчатися в комбінованому режимі. Нагадаю, що в нас працюють чотири підземні школи, крім цього обладнані шість станцій метрополітену», – зазначив мер.

Він уточнив, що до початку 2026 року у Харкові побудують ще три підземні школи. Тобто загалом їх буде 10.

Терехов також розповів, як у підземних школах організували харчування і запевнив: проблем із цим не буде.

«Діти дуже цікавляться: «Коли буде перерва?», щоб скуштувати ці класні страви. Що стосується підземних шкіл, то у нас працює система доставки їжі для наших школярів», – сказав міський голова.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Нагадаємо, 13 травня 2024 року на території гімназії в Індустріальному районі Харкова відкрили першу в Україні підземну школу, збудовану з нуля. Реалізація цього проєкту коштувала міському бюджету 58,8 мільйона гривень, а підрядником було АТ «Трест Житлобуд-1». Там навчаються дев’ятсот школярів.

Другу підземну школу Харкова відкрили у Новобаварському районі. Вона коштувала більше – близько 80 мільйонів гривень. Гроші дав Тайвань. Протирадіаційне укриття розраховане на тисячу учнів у дві зміни. Будувала школу фірма “ТТ-2006”.

21 квітня цьогоріч запрацював заклад в Основ’янському районі майже на чотири сотні учнів, а 22 квітня – школа у Шевченківському районі на тисячу дітей.