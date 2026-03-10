Live

Пішла гуляти та не повернулася: у Харкові поліцейські знайшли дитину в парку

Суспільство 15:31   10.03.2026
Вікторія Яковенко
У Харкові правоохоронці розшукали 12-річну дівчину.

Повідомлення про зникнення дівчини надійшло ввечері 9 березня, зазначили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Заявниця розповіла, що донька пішла гуляти та не повернулася. На телефонні дзвінки не відповідала.

“Поліція оперативно розшукала зниклу у парку. Жодних подій кримінального характеру з нею не сталося”, – повідомили правоохоронці.

Із родиною копи провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

Нагадаємо, раніше правоохоронці розшукали неповнолітню, яка пішла з дому 1 березня, повідомляла Нацполіція. Дівчина зникла з патронатної родини у місті Берестин. За словами її виховательки, неповнолітня пішла до місцевого магазину та не повернулася додому. На телефонні дзвінки дівчина не відповідала. Поліціянти обшукали територію населеного пункту, перевірили можливі місця перебування підлітків, опитали знайомих та місцевих жителів. Нарешті 17-річну дівчину знайшли на території Дніпропетровської області.

Автор: Вікторія Яковенко
