Ушла гулять и не вернулась: в Харькове полицейские нашли ребенка в парке

Общество 15:31   10.03.2026
Виктория Яковенко
Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове правоохранители разыскали 12-летнюю девочку.

Сообщения об исчезновении девочки поступило вечером 9 марта, отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Заявительница рассказала, что дочь ушла гулять и не вернулась. На телефонные звонки не отвечала.

«Полиция оперативно разыскала пропавшую в парке. Никаких событий криминального характера с ней не произошло», — сообщили правоохранители.

С семьей копы провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.

Напомним, ранее правоохранители разыскали несовершеннолетнюю, которая ушла из дома 1 марта, сообщала Нацполиция. Девушка исчезла из патронатной семьи в городе Берестин. По словам ее воспитательницы, несовершеннолетняя пошла в местный магазин и не вернулась домой. На телефонные звонки она не отвечала. Полицейские обыскали территорию населенного пункта, проверили возможные места нахождения подростков, опросили знакомых и местных жителей. Наконец-то 17-летнюю девушку нашли на территории Днепропетровской области.

Автор: Виктория Яковенко
