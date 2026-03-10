Ушла гулять и не вернулась: в Харькове полицейские нашли ребенка в парке
В Харькове правоохранители разыскали 12-летнюю девочку.
Сообщения об исчезновении девочки поступило вечером 9 марта, отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Заявительница рассказала, что дочь ушла гулять и не вернулась. На телефонные звонки не отвечала.
«Полиция оперативно разыскала пропавшую в парке. Никаких событий криминального характера с ней не произошло», — сообщили правоохранители.
С семьей копы провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.
Напомним, ранее правоохранители разыскали несовершеннолетнюю, которая ушла из дома 1 марта, сообщала Нацполиция. Девушка исчезла из патронатной семьи в городе Берестин. По словам ее воспитательницы, несовершеннолетняя пошла в местный магазин и не вернулась домой. На телефонные звонки она не отвечала. Полицейские обыскали территорию населенного пункта, проверили возможные места нахождения подростков, опросили знакомых и местных жителей. Наконец-то 17-летнюю девушку нашли на территории Днепропетровской области.
