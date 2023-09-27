Пенсіонера з травмою голови, що зник з лікарні в Харкові, знайшли на 3-й день

75-річного Станіслава Філенка, який 24 вересня зник із Харківської лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги, сьогодні, 27 вересня, знайшли живим.

Про це повідомили у соціальних мережах волонтери пошуково-рятувального загону «Мілена».

Раніше в організації розповіли, що 25 вересня до них звернувся син літнього чоловіка. Він повідомив, що батько зник з лікарні, де перебував у зв’язку з травмою голови, 24 вересня. Син також припустив, що пенсіонер міг бути дезорієнтованим.