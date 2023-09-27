Пенсіонера з травмою голови, що зник з лікарні в Харкові, знайшли на 3-й день
75-річного Станіслава Філенка, який 24 вересня зник із Харківської лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги, сьогодні, 27 вересня, знайшли живим.
Про це повідомили у соціальних мережах волонтери пошуково-рятувального загону «Мілена».
Раніше в організації розповіли, що 25 вересня до них звернувся син літнього чоловіка. Він повідомив, що батько зник з лікарні, де перебував у зв’язку з травмою голови, 24 вересня. Син також припустив, що пенсіонер міг бути дезорієнтованим.
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Пенсіонера з травмою голови, що зник з лікарні в Харкові, знайшли на 3-й день»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2023 в 22:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "75-річного Станіслава Філенка, який 24 вересня зник із Харківської лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги, сьогодні, 27 вересня, знайшли живим.".