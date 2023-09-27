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Пенсіонера з травмою голови, що зник з лікарні в Харкові, знайшли на 3-й день

Суспільство 22:41   27.09.2023
Олена Нагорна
Пенсіонера з травмою голови, що зник з лікарні в Харкові, знайшли на 3-й день

75-річного Станіслава Філенка, який 24 вересня зник із Харківської лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги, сьогодні, 27 вересня, знайшли живим.

Про це повідомили у соціальних мережах волонтери пошуково-рятувального загону «Мілена».

Раніше в організації розповіли, що 25 вересня до них звернувся син літнього чоловіка. Він повідомив, що батько зник з лікарні, де перебував у зв’язку з травмою голови, 24 вересня. Син також припустив, що пенсіонер міг бути дезорієнтованим.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2023 в 22:41;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "75-річного Станіслава Філенка, який 24 вересня зник із Харківської лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги, сьогодні, 27 вересня, знайшли живим.".