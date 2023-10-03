Не брав слухавку від матері: на Харківщині шукали 16-річного хлопця
2 жовтня близько 23:30 мешканка міста Ізюм повідомила правоохоронцям, що її 16-річний син пішов із дому о 17:00 на прогулянку та не повернувся.
На телефонні дзвінки підліток не відповідав, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.
«На пошуки підлітка особовий склад поліції підняли по тривозі. Поліцейські обійшли знайомих родини, друзів зниклого та вже за годину його розшукали. Хлопця повернули батькам та провели з родиною профілактичну бесіду», – розповіли правоохоронці.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2023 в 14:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "2 жовтня близько 23:30 мешканка міста Ізюм повідомила правоохоронцям, що її 16-річний син пішов із дому о 17:00 на прогулянку та не повернувся.".