Не брав слухавку від матері: на Харківщині шукали 16-річного хлопця

2 жовтня близько 23:30 мешканка міста Ізюм повідомила правоохоронцям, що її 16-річний син пішов із дому о 17:00 на прогулянку та не повернувся.

На телефонні дзвінки підліток не відповідав, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«На пошуки підлітка особовий склад поліції підняли по тривозі. Поліцейські обійшли знайомих родини, друзів зниклого та вже за годину його розшукали. Хлопця повернули батькам та провели з родиною профілактичну бесіду», – розповіли правоохоронці.