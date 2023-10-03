Пішла гуляти і не повернулася: на Харківщині кілька годин шукали дівчинку

2 жовтня близько 19:30 правоохоронці Богодухівського району отримали повідомлення, що 12-річна дівчинка пішла на прогулянку і додому не повернулася. Телефону в дитини не було.

Особовий склад поліції було піднято по тривозі. Дівчинку шукали разом із громадянами, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Зниклу дитину знайшли за кілька годин, вона гуляла вулицями міста Валки. Дівчинку повернули батькам та провели з ними профілактичну бесіду.