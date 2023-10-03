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Пішла гуляти і не повернулася: на Харківщині кілька годин шукали дівчинку

Події 19:49   03.10.2023
Олена Нагорна
Пішла гуляти і не повернулася: на Харківщині кілька годин шукали дівчинку

2 жовтня близько 19:30 правоохоронці Богодухівського району отримали повідомлення, що 12-річна дівчинка пішла на прогулянку і додому не повернулася. Телефону в дитини не було.

Особовий склад поліції було піднято по тривозі. Дівчинку шукали разом із громадянами, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Зниклу дитину знайшли за кілька годин, вона гуляла вулицями міста Валки. Дівчинку повернули батькам та провели з ними профілактичну бесіду.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2023 в 19:49;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "2 жовтня близько 19:30 правоохоронці Богодухівського району отримали повідомлення, що 12-річна дівчинка пішла на прогулянку і додому не повернулася. Телефону в дитини не було.".