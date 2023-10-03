Пішла гуляти і не повернулася: на Харківщині кілька годин шукали дівчинку
2 жовтня близько 19:30 правоохоронці Богодухівського району отримали повідомлення, що 12-річна дівчинка пішла на прогулянку і додому не повернулася. Телефону в дитини не було.
Особовий склад поліції було піднято по тривозі. Дівчинку шукали разом із громадянами, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Зниклу дитину знайшли за кілька годин, вона гуляла вулицями міста Валки. Дівчинку повернули батькам та провели з ними профілактичну бесіду.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2023 в 19:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "2 жовтня близько 19:30 правоохоронці Богодухівського району отримали повідомлення, що 12-річна дівчинка пішла на прогулянку і додому не повернулася. Телефону в дитини не було.".