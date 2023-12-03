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Втекла з дому після сварки з батьком: у Харкові кілька годин шукали дівчинку

Суспільство 10:46   03.12.2023
Олена Нагорна
Втекла з дому після сварки з батьком: у Харкові кілька годин шукали дівчинку

Увечері 2 грудня 37-річна жінка повідомила правоохоронцям, що її 12-річна хрещена дочка пішла з дому та не повернулася. Зв’язок із дитиною був відсутній.

Правоохоронці за кілька годин встановили місцеперебування зниклої. Дівчинка гуляла з друзями та через сварку з батьком не хотіла повертатися додому, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Профілактичну роботу провели з усіма учасниками подій.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2023 в 10:46;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 2 грудня 37-річна жінка повідомила правоохоронцям, що її 12-річна хрещена дочка пішла з дому та не повернулася. Зв’язок із дитиною був відсутній.".