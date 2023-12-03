Втекла з дому після сварки з батьком: у Харкові кілька годин шукали дівчинку

Увечері 2 грудня 37-річна жінка повідомила правоохоронцям, що її 12-річна хрещена дочка пішла з дому та не повернулася. Зв’язок із дитиною був відсутній.

Правоохоронці за кілька годин встановили місцеперебування зниклої. Дівчинка гуляла з друзями та через сварку з батьком не хотіла повертатися додому, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Профілактичну роботу провели з усіма учасниками подій.