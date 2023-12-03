Втекла з дому після сварки з батьком: у Харкові кілька годин шукали дівчинку
Увечері 2 грудня 37-річна жінка повідомила правоохоронцям, що її 12-річна хрещена дочка пішла з дому та не повернулася. Зв’язок із дитиною був відсутній.
Правоохоронці за кілька годин встановили місцеперебування зниклої. Дівчинка гуляла з друзями та через сварку з батьком не хотіла повертатися додому, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Профілактичну роботу провели з усіма учасниками подій.
Читайте також: Вітчим ображав і міг ударити: у Харкові знайшли підлітка, який втік із дому
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: девочка, нашли, поліція, пропала, розыск, ссора, ушла, Харьков.;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Втекла з дому після сварки з батьком: у Харкові кілька годин шукали дівчинку»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2023 в 10:46;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 2 грудня 37-річна жінка повідомила правоохоронцям, що її 12-річна хрещена дочка пішла з дому та не повернулася. Зв’язок із дитиною був відсутній.".