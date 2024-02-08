На Харьковщине девочка пошла к бабушке и потерялась, ее искали копы с собаками
29-летняя жительница села Бригадировка сообщила, что ее 7-летняя дочь пошла к бабушке, которая живет неподалеку, и исчезла, рассказали в Нацполиции.
Девочку разыскивал весь личный состав Изюмского и Чугуевского районных управлений полиции, кинологи с собаками и спасатели.
Полицейские осмотрели улицы села и лесопосадки. Но нашли девочку при осмотре дома, где проживает бабушка. Оказалось, ребенок пришел к бабушке, спрятался за диваном и вскоре заснул.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: бабушка, девочка, кинолог, Нацполиция, потерялась, собака, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 17:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29-летняя жительница села Бригадировка сообщила, что ее 7-летняя дочь пошла к бабушке, которая живет неподалеку, и исчезла, рассказали в Нацполиции.".