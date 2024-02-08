На Харьковщине девочка пошла к бабушке и потерялась, ее искали копы с собаками

29-летняя жительница села Бригадировка сообщила, что ее 7-летняя дочь пошла к бабушке, которая живет неподалеку, и исчезла, рассказали в Нацполиции.

Девочку разыскивал весь личный состав Изюмского и Чугуевского районных управлений полиции, кинологи с собаками и спасатели.

Полицейские осмотрели улицы села и лесопосадки. Но нашли девочку при осмотре дома, где проживает бабушка. Оказалось, ребенок пришел к бабушке, спрятался за диваном и вскоре заснул.