Водонапірну вежу на Харківщині обстріляли БпЛА: подробиці (фото)

Події 12:06   13.11.2025
Вікторія Яковенко
Фото: Віктор Коваленко

Сьогодні, 13 листопада, о 07:30 окупанти БпЛА «Гербера» та FPV-дронами атакували водонапірну вежу у селі Лютівка Золочівської громади.

Про це МГ «Об’єктив» повідомив очільник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

Внаслідок влучання пошкоджене насосне обладнання. Зазначається, що наразі фахівці працюють над відновленням водопостачання.

удар по водонапорной баште на Харьковщине
Фото: Віктор Коваленко
удар по водонапорной баште на Харьковщине
Фото: Віктор Коваленко
удар по водонапорной баште на Харьковщине
Фото: Віктор Коваленко

Нагадаємо, у ранковому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби ЗС РФ обстріляли Харків і чотири населені пункти області. Ворог випустив на регіон п’ять БпЛА типу «Герань-2», чотири FPV-дрони, тим ще семи БпЛА встановлюють.

Читайте також: Сьогодні через пожежу в Ізюмі загинула дитина

Автор: Вікторія Яковенко
