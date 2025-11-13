Водонапірну вежу на Харківщині обстріляли БпЛА: подробиці (фото)
Фото: Віктор Коваленко
Сьогодні, 13 листопада, о 07:30 окупанти БпЛА «Гербера» та FPV-дронами атакували водонапірну вежу у селі Лютівка Золочівської громади.
Про це МГ «Об’єктив» повідомив очільник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.
Внаслідок влучання пошкоджене насосне обладнання. Зазначається, що наразі фахівці працюють над відновленням водопостачання.
Нагадаємо, у ранковому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби ЗС РФ обстріляли Харків і чотири населені пункти області. Ворог випустив на регіон п’ять БпЛА типу «Герань-2», чотири FPV-дрони, тим ще семи БпЛА встановлюють.
- Категорії: Події, Харків; Теги: артобстрел, золочевская громада, харківщина;
