Загинув від артобстрілу: на Куп’янщині ексгумували тіло чоловіка (фото)

13 квітня у селі Подоли Куп’янського району правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, який загинув наприкінці вересня минулого року внаслідок ворожого обстрілу.

Тіло чоловіка правоохоронці виявили у лісовій посадці, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

«Наразі труп направлено до ХОБСМЕ для встановлення причини смерті та проведення необхідних експертиз», – зазначили правоохоронці.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.