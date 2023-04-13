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Загинув від артобстрілу: на Куп’янщині ексгумували тіло чоловіка (фото)

Суспільство 13:15   13.04.2023
Вікторія Яковенко
Загинув від артобстрілу: на Куп’янщині ексгумували тіло чоловіка (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

13 квітня у селі Подоли Куп’янського району правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, який загинув наприкінці вересня минулого року внаслідок ворожого обстрілу.

Тіло чоловіка правоохоронці виявили у лісовій посадці, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

«Наразі труп направлено до ХОБСМЕ для встановлення причини смерті та проведення необхідних експертиз», – зазначили правоохоронці.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2023 в 13:15;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 квітня у селі Подоли Куп’янського району правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, який загинув наприкінці вересня минулого року внаслідок ворожого обстрілу.".