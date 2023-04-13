Загинув від артобстрілу: на Куп’янщині ексгумували тіло чоловіка (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
13 квітня у селі Подоли Куп’янського району правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, який загинув наприкінці вересня минулого року внаслідок ворожого обстрілу.
Тіло чоловіка правоохоронці виявили у лісовій посадці, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
«Наразі труп направлено до ХОБСМЕ для встановлення причини смерті та проведення необхідних експертиз», – зазначили правоохоронці.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2023 в 13:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 квітня у селі Подоли Куп’янського району правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, який загинув наприкінці вересня минулого року внаслідок ворожого обстрілу.".