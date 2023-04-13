Заочно судитимуть голову Балаклійського суду: йому загрожує довічне ув’язнення

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо очільника Балаклійського районного суду Харківщини. Під час тимчасової окупації Балаклії чоловік допомагав військовим РФ.

За даними Харківської обласної прокуратури, голова райсуду у квітні минулого року виїхав з Балаклії до окупованого Куп’янська, де і почав будувати собі «кар‘єру» при окупантах.

Він добровільно обійняв посаду «в. о. заступника начальника управління – начальника відділу юридичного супроводу» у так званій «ВМА Харківської області».

На новій посаді зрадник надавав людям юридичні консультації щодо законодавства РФ, а також схиляв їх перейти на бік ворога та співпрацювати з окупаційною владою.

Слідством встановлено, що наразі суддя перебуває на території РФ. Його оголошено у розшук.

Голову Балаклійського суду обвинувачують за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ).

Обвинуваченого судитимуть заочно. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.