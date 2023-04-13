Live
  • Четвер 13.04.2023
    • Харків
  •   +12°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.94
    • 🟢

Заочно судитимуть голову Балаклійського суду: йому загрожує довічне ув’язнення

Суспільство 12:14   13.04.2023
Вікторія Яковенко
Заочно судитимуть голову Балаклійського суду: йому загрожує довічне ув’язнення Фото: Харківська обласна прокуратура

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо очільника Балаклійського районного суду Харківщини. Під час тимчасової окупації Балаклії чоловік допомагав військовим РФ.

За даними Харківської обласної прокуратури, голова райсуду у квітні минулого року виїхав з Балаклії до окупованого Куп’янська, де і почав будувати собі «кар‘єру» при окупантах.

Він добровільно обійняв посаду «в. о. заступника начальника управління – начальника відділу юридичного супроводу» у так званій «ВМА Харківської області».

На новій посаді зрадник надавав людям юридичні консультації щодо законодавства РФ, а також схиляв їх перейти на бік ворога та співпрацювати з окупаційною владою.

Слідством встановлено, що наразі суддя перебуває на території РФ. Його оголошено у розшук.

Голову Балаклійського суду обвинувачують за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ).

Обвинуваченого судитимуть заочно. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також: Здав Ізюм: завершено спецрозслідування щодо депутата ОПЗЖ Фомічевського

Автор: Вікторія Яковенко

Новини за темою:

13:15
Загинув від артобстрілу: на Куп’янщині ексгумували тіло чоловіка (фото)
12:34
Підрив трактора на Харківщині: прокуратура показала фото і відкрила справу
12:14
Заочно судитимуть голову Балаклійського суду: йому загрожує довічне ув’язнення
11:35
На Харківщині підприємці мають повернути державі особливо цінні землі
11:01
Харків’янин зарізав товариша по чарці на вулиці: прокуратура оскаржує вирок

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Заочно судитимуть голову Балаклійського суду: йому загрожує довічне ув’язнення»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2023 в 12:14;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо очільника Балаклійського районного суду Харківщини. Під час тимчасової окупації Балаклії чоловік допомагав військовим РФ.".