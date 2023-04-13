Главу Балаклейского суда объявили в розыск: ему грозит пожизненное заключение
Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении главы Балаклейского районного суда Харьковщины. Во время временной оккупации Балаклеи мужчина помогал военным РФ.
По данным Харьковской областной прокуратуры, глава райсуда в апреле прошлого года выехал из Балаклеи в оккупированный Купянск, где и начал строить себе «карьеру» при оккупантах.
Он добровольно вступил в должность «и. о. заместителя начальника управления – начальника отдела юридического сопровождения» так называемой «ВГА Харьковской области».
В новой должности предатель предоставлял людям юридические консультации по законодательству РФ, а также склонял их перейти на сторону врага и сотрудничать с оккупантами.
Следствием установлено, что судья находится на территории РФ. Он объявлен в розыск.
Председателя Балаклейского суда обвиняют по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ).
Обвиняемого будут судить заочно. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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- • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 12:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении главы Балаклейского районного суда Харьковщины. Во время временной оккупации Балаклеи мужчина помогал военным РФ.".