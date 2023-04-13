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Главу Балаклейского суда объявили в розыск: ему грозит пожизненное заключение

Общество 12:14   13.04.2023
Виктория Яковенко
Главу Балаклейского суда объявили в розыск: ему грозит пожизненное заключение Фото: Харьковская областная прокуратура

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении главы Балаклейского районного суда Харьковщины. Во время временной оккупации Балаклеи мужчина помогал военным РФ.

По данным Харьковской областной прокуратуры, глава райсуда в апреле прошлого года выехал из Балаклеи в оккупированный Купянск, где и начал строить себе «карьеру» при оккупантах.

Он добровольно вступил в должность «и. о. заместителя начальника управления – начальника отдела юридического сопровождения» так называемой «ВГА Харьковской области».

В новой должности предатель предоставлял людям юридические консультации по законодательству РФ, а также склонял их перейти на сторону врага и сотрудничать с оккупантами.

Следствием установлено, что судья находится на территории РФ. Он объявлен в розыск.

Председателя Балаклейского суда обвиняют по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ).
Обвиняемого будут судить заочно. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 12:14;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении главы Балаклейского районного суда Харьковщины. Во время временной оккупации Балаклеи мужчина помогал военным РФ.".