Главу Балаклейского суда объявили в розыск: ему грозит пожизненное заключение

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении главы Балаклейского районного суда Харьковщины. Во время временной оккупации Балаклеи мужчина помогал военным РФ.

По данным Харьковской областной прокуратуры, глава райсуда в апреле прошлого года выехал из Балаклеи в оккупированный Купянск, где и начал строить себе «карьеру» при оккупантах.

Он добровольно вступил в должность «и. о. заместителя начальника управления – начальника отдела юридического сопровождения» так называемой «ВГА Харьковской области».

В новой должности предатель предоставлял людям юридические консультации по законодательству РФ, а также склонял их перейти на сторону врага и сотрудничать с оккупантами.

Следствием установлено, что судья находится на территории РФ. Он объявлен в розыск.

Председателя Балаклейского суда обвиняют по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ).

Обвиняемого будут судить заочно. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.