Погиб от артобстрела: на Купянщине эксгумировали тело мужчины (фото)

13 апреля в селе Подолы Купянского района правоохранители эксгумировали тело мужчины, который погиб в конце сентября прошлого года в результате вражеских обстрелов.

Тело мужчины правоохранители обнаружили в лесной посадке, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Сейчас труп направлен в ХОБСМЕ для установления причины смерти и проведения необходимых экспертиз», — отметили правоохранители.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.