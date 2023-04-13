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Погиб от артобстрела: на Купянщине эксгумировали тело мужчины (фото)

Общество 13:15   13.04.2023
Виктория Яковенко
Погиб от артобстрела: на Купянщине эксгумировали тело мужчины (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

13 апреля в селе Подолы Купянского района правоохранители эксгумировали тело мужчины, который погиб в конце сентября прошлого года в результате вражеских обстрелов.

Тело мужчины правоохранители обнаружили в лесной посадке, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Сейчас труп направлен в ХОБСМЕ для установления причины смерти и проведения необходимых экспертиз», — отметили правоохранители.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 13:15;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 апреля в селе Подолы Купянского района правоохранители эксгумировали тело мужчины, который погиб в конце сентября прошлого года в результате вражеских обстрелов.".