Удари по Харкову та області: Синєгубов повідомив про наслідки
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби ЗС РФ обстріляли Харків і чотири населені пункти області.
“Внаслідок обстрілу в м. Харків медичну допомогу отримали 58-річний і 54-річний чоловіки та 60-річна жінка”, – уточнив начальник ХОВА.
Серед озброєння, яке випустили росіяни по Харківщині протягом доби:
- п’ять БпЛА типу “Герань-2”;
- чотири fpv-дрони;
- сім БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок ударів по Харкові пошкоджено транспортне підприємство, 20 будинків та десять авто, а в Богодухівському районі окупанти влучили по приватному будинку.
“У Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Заміст); в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова); у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Білий Колодязь)“, – додав Синєгубов.
Читайте також: Генштаб: 18 разів намагався прорватися ворог на півночі області
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Удари по Харкову та області: Синєгубов повідомив про наслідки», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2025 в 08:53;