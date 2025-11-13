Удари по Харкову та області: Синєгубов повідомив про наслідки

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби ЗС РФ обстріляли Харків і чотири населені пункти області.

“Внаслідок обстрілу в м. Харків медичну допомогу отримали 58-річний і 54-річний чоловіки та 60-річна жінка”, – уточнив начальник ХОВА.

Серед озброєння, яке випустили росіяни по Харківщині протягом доби:

п’ять БпЛА типу “Герань-2”;

чотири fpv-дрони;

сім БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок ударів по Харкові пошкоджено транспортне підприємство, 20 будинків та десять авто, а в Богодухівському районі окупанти влучили по приватному будинку.

“У Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Заміст); в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова); у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Білий Колодязь)“, – додав Синєгубов.