Генштаб: 18 разів намагався прорватися ворог на півночі області

Україна 08:13   13.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці 13 листопада Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом доби на Харківщині було 27 боїв. 

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили 18 атак росіян поблизу Вовчанська та Синельникового.

На Куп’янському – ЗС РФ штурмували позиції СОУ дев’ять разів у районі Петропавлівки, Піщаного та Богуславки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 226 бойових зіткнень. Вчора противник завдав трьох ракетних та 36 авіаційних ударів, застосував три ракети, скинув 84 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3901 обстріл, зокрема 130 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3762 дронів-камікадзе“, – пишуть у Генштабі.

Втрати ворога, за оновленою інформацією ГШ, такі:

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
