Генштаб: 18 разів намагався прорватися ворог на півночі області
Вранці 13 листопада Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом доби на Харківщині було 27 боїв.
На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили 18 атак росіян поблизу Вовчанська та Синельникового.
На Куп’янському – ЗС РФ штурмували позиції СОУ дев’ять разів у районі Петропавлівки, Піщаного та Богуславки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 226 бойових зіткнень. Вчора противник завдав трьох ракетних та 36 авіаційних ударів, застосував три ракети, скинув 84 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3901 обстріл, зокрема 130 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3762 дронів-камікадзе“, – пишуть у Генштабі.
Втрати ворога, за оновленою інформацією ГШ, такі:
Читайте також: За добу рятувальники отримали 25 викликів – що було, розповіли у ДСНС
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Генштаб: 18 разів намагався прорватися ворог на півночі області», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2025 в 08:13;