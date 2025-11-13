За добу рятувальники отримали 25 викликів – що було, розповіли у ДСНС

Вранці 13 листопада в пресслужбі облуправління ДСНС повідомили, що протягом доби у рятувальників було 25 викликів. 15 разів співробітники виїжджали гасити пожежі.

При цьому чотири загоряння вирували через російські обстріли. Так напередодні вдень ворог вдарив по центральній частиною Харкова. Горів склад на території цивільного підприємства. Вогонь охопив 400 метрів квадратних.

“Були пошкоджені поруч розташовані житлові будинки та інші будівлі. Вогнеборці оперативно локалізували 2 осередки займань, запобігши подальшому поширенню полум’я, а також врятували 2 цивільних людей, які опинились заблокованими у власних квартирах внаслідок вибухів”, – зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, 12 листопада перший вибух у Харкові пролунав о 09:18. Незабаром Мер Ігор Терехов повідомив, що місто під атакою ворожих дронів. Після цього у місті пролунала серія вибухів. Терехов зазначив, що ворог продовжує бити по Холодногірському району. Цього разу – під атакою опинилася центральна частина міста. Мер повідомив, що по центральній частині Харкова вдарили три «Шахеди». Пізніше міський голова розповів: у результаті ударів є постраждалі, пошкоджені 15 багатоповерхівок та п’ять приватних будинків. Влучання прийшлося по автотранспортному підприємству, пов’язаному з цивільними перевезеннями. Тим часом начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що на місці прильоту почалася пожежа, а під завалами можуть бути люди. Також відомо про п’ятьох постраждалих.