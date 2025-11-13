Live

Генштаб: 18 раз пытался прорваться враг на севере области

Украина 08:13   13.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Утром 13 ноября Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение суток на Харьковщине было 27 боев. 

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили 18 атак россиян вблизи Волчанска и Синельниково.

На Купянском – ВС РФ штурмовали позиции СОУ девять раз в районе Петропавловки, Песчаного и Богуславки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 226 боевых столкновений. Вчера противник нанес три ракетных и 36 авиационных ударов, применил три ракеты, сбросил 84 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 3901 обстрел, в том числе 130 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3762 дронов-камикадзе», – пишут в Генштабе.

Потери врага, по обновленной информации ГШ, следующие:

Автор: Николь Костенко-Лагутина
