Генштаб: 18 раз пытался прорваться враг на севере области
Утром 13 ноября Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение суток на Харьковщине было 27 боев.
На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили 18 атак россиян вблизи Волчанска и Синельниково.
На Купянском – ВС РФ штурмовали позиции СОУ девять раз в районе Петропавловки, Песчаного и Богуславки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 226 боевых столкновений. Вчера противник нанес три ракетных и 36 авиационных ударов, применил три ракеты, сбросил 84 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 3901 обстрел, в том числе 130 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3762 дронов-камикадзе», – пишут в Генштабе.
Потери врага, по обновленной информации ГШ, следующие:
